Το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν στο Κεσμ προκλήθηκαν από την αναχαίτιση αρκετών μικρών drones από την αεράμυνα. Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε επίσης, επικαλούμενο πηγές, ότι δύο drones καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα στο Μπαντάρ Αμπάς.

Από την πλευρά του, το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB, επικαλούμενο έναν στρατιωτικό αξιωματούχο, ανέφερε ότι ο ιρανικός στρατός εκτόξευσε πυραύλους εναντίον «εχθρικών μονάδων» μετά από αυτό που ο αξιωματούχος χαρακτήρισε ως επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι «εχθρικές μονάδες» υπέστησαν ζημιές και εγκατέλειψαν την περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, το Fox News ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε αυτές τις δύο περιοχές, με τον αξιωματούχο που μετέφερε την πληροφορία να εξηγεί ότι «αυτό δεν σημαίνει την επανέναρξη του πολέμου ή το τέλος της εκεχειρίας».

Λίγο μετά, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά κοντά στα Στενά του Ορμούζ βρέθηκαν στο στόχαστρο του Ιράν.