Πρόκειται για έναν 70χρονο συνταξιούχο, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλοίο, με τον οποίο ο ΕΟΔΥ ήρθε ήδη σε τηλεφωνική επαφή για την απαραίτητη επιδημιολογική διερεύνηση. Μιλώντας στον «Ελεύθερο Τύπο», ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, επιβεβαιώνει την επικοινωνία, επισημαίνοντας πως ο επιβάτης επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Παράλληλα, τονίζει πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς: «Βρισκόμαστε σε επαφή με τις ευρωπαϊκές Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον επαναπατρισμό όσων επιβατών θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Εχουμε χρόνο, καθώς το κρουαζιερόπλοιο θα φτάσει στην Τενερίφη την Κυριακή».

Την ίδια στιγμή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) συντονίζουν μια γιγαντιαία επιχείρηση ιχνηλάτησης, ενώ παράλληλα εμφανίζονται καθησυχαστικοί. «Το ECDC έχει στείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση, ενώ η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τα κράτη-μέλη», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Εβα Χρντσίροβα.

Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλεί η είδηση από το Αμστερνταμ για μια αεροσυνοδό της KLM, η οποία νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα. Η αεροσυνοδός φέρεται να ήρθε σε επαφή με επιβάτιδα πτήσης από το Γιοχάνεσμπουργκ, η οποία ήταν ανάμεσα στους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που παρουσίασαν ραγδαία επιδείνωση και τελικά κατέληξαν.

Οι ολλανδικές αρχές έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης όλων των επιβατών της συγκεκριμένης πτήσης, καθώς το στέλεχος των Ανδεων που ταυτοποιήθηκε είναι το μοναδικό που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η κινητοποίηση είναι πρωτοφανής. Περίπου 40 άτομα αποβιβάστηκαν από το «MV Hondius» στην Αγία Ελένη πριν γίνει γνωστό το ξέσπασμα της νόσου και η τύχη πολλών εξ αυτών παραμένει άγνωστη. Η βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας (UKHSA) επέβαλε ήδη καραντίνα 45 ημερών στους Βρετανούς επιβάτες που επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το χρονικό

Ο θλιβερός απολογισμός της νέας υγειονομικής κρίσης περιλαμβάνει, έως τώρα, τρεις θανάτους από χανταϊό και τουλάχιστον πέντε τελικώς επιβεβαιωμένα κρούσματα εντός του πλοίου, από τα οκτώ που είχαν ανακοινωθεί αρχικά. Η αρχή του νήματος εντοπίζεται στις 11 Απριλίου, όταν ένας Ολλανδός επιβάτης έχασε τη ζωή του εν πλω. Λίγο αργότερα, η 69χρονη σύζυγός του, που είχε αποβιβαστεί στην Αγία Ελένη, κατέληξε στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η γεωγραφική εξάπλωση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας στην Ευρώπη και την Αφρική είναι η εξής:

Γιοχάνεσμπουργκ: Ενας άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

• Ζυρίχη: Ενας ασθενής βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση.

• Ευρώπη (Αερομεταφορά): Τρία ύποπτα κρούσματα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς για εξειδικευμένη φροντίδα.

• Αμστερνταμ: Η αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ήπια συμπτώματα.

Την ίδια στιγμή, το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται προς την Τενερίφη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο επαναπατρισμός των υπολοίπων επιβατών, κάτω από αυστηρά πρωτόκολλα.

Τι είναι ο χανταϊός

Πρόκειται για ιό που μεταδίδεται μόνο από την επαφή με εκκρίσεις τρωκτικών και κυρίως ποντικών. Ωστόσο, το στέλεχος των Ανδεων που εντοπίστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το μόνο που μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων -αν και σπάνια- μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής. Παρά τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα απομόνωσης.

Το παλαιότερο ξέσπασμα στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει έρθει αντιμέτωπη με τον χανταϊό στο παρελθόν, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση στα Ιωάννινα, το 1985. Σύμφωνα με μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκείνο το έτος νοσηλεύτηκαν οκτώ ασθενείς με συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού και νεφρικής ανεπάρκειας. Η επιδημιολογική επιτήρηση που ακολούθησε έδειξε ότι μέχρι το 1990 είχαν διαγνωστεί συνολικά 24 περιστατικά στην Ηπειρο.

Σε αντίθεση με το στέλεχος των Ανδεων που προκαλεί το τρέχον διεθνές ξέσπασμα, τα κρούσματα στα Ιωάννινα συνδέονται συνήθως με αγροτικές εργασίες ή δραστηριότητες στην ύπαιθρο και εκδηλώνονται ως Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS). Αυτή η ιστορική αναδρομή αναδεικνύει την Ηπειρο ως μια περιοχή όπου ο ιός, συγκεκριμένα το στέλεχος Dobrava, ενδημεί εδώ και δεκαετίες.