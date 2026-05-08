Το αεροπλάνο, τύπου Bearhawk LSA-8X, αναποδογύρισε περίπου στις 3:30 μ.μ. (τοπική ώρα) ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί στον διάδρομο 24 του αεροδρομίου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν το αεροσκάφος αναποδογυρισμένο στη νότια πλευρά του διαδρόμου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο μοναδικός επιβαίνων, ο πιλότος, υπέστη ελαφρά τραύματα και έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Φωτογραφίες από το περιστατικό δείχνουν διασώστες να επιχειρούν γύρω από το ασημί αεροσκάφος, το οποίο, παρά την ανατροπή, δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η πρόσκρουση προκάλεσε μικρή διαρροή καυσίμων σε κοντινή χορτολιβαδική έκταση, η οποία περιορίστηκε γρήγορα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις πριν εξαπλωθεί. Λόγω του συμβάντος, το αεροδρόμιο παρέμεινε κλειστό για περίπου 45 λεπτά, ενώ το αεροσκάφος είχε απογειωθεί νωρίτερα από το Falmouth Airpark.