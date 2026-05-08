Το τμήμα δημοσίων σχέσεων του Ιρανικού Στρατού επιβεβαίωσε την επιχείρηση σε κρατικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Tasnim, Fars και IRNA, λέγοντας: «Σε μια ειδική επιχείρηση, οι ναυτικοί κομάντος του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κατέσχεσαν το τάνκερ Ocean Koi, το οποίο επιδίωκε να προκαλέσει διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και στα συμφέροντα του ιρανικού έθνους».

— MonitorX (@MonitorX99800) May 8, 2026

Σύμφωνα με το IRNA και την επίσημη ανακοίνωση του Στρατού, το τάνκερ Ocean Koi μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και εκμεταλλευόταν τις περιφερειακές συνθήκες για να βλάψει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν.

Οι ναυτικοί κομάντος και οι πεζοναύτες των Φρουρών της Επανάστασης καθοδήγησαν το τάνκερ στις νότιες ακτές του Ιράν και το παρέδωσαν στις δικαστικές αρχές.

«Η επιχείρηση διεξήχθη βάσει απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και δικαστικής εντολής», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η παρακολούθηση από ανοιχτές πηγές έδειξε ότι το Ιρανικό Ναυτικό χρησιμοποίησε εγχώρια ταχύπλοα στην επιχείρηση επιβίβασης, με το προσωπικό να φαίνεται να είναι οπλισμένο με τυφέκια εφόδου AK-103/KL-103.

Το Ιρανικό Ναυτικό δήλωσε ότι «θα υπερασπιστεί αποφασιστικά τα συμφέροντα και τα περιουσιακά στοιχεία του ιρανικού έθνους στα περιφερειακά ύδατα της χώρας και δεν θα ανεχθεί κανέναν παραβάτη ή επιτιθέμενο».