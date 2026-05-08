Και αυτό γιατί αμφότεροι υπέστησαν τραυματισμούς, οι οποίοι αναμένεται να τους κρατήσουν εκτός δράσης από τα υπόλοιπα τρία ματς του «τριφυλλιού» στα πλέι οφ του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, ο Ουρουγουανός εξτρέμ υπέστη νέο μυικό τραυματισμό, ο οποίος τον θέτει εκτός «μάχης» από το κυριακάτικο (10/5) αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (13/5) και την εντός έδρας «μονομαχία» με τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (17/5).

Από την πλευρά του, ο Ισλανδός σέντερ μπακ υπέστη διάστρεμμα και αναμένεται και αυτός να απουσιάσει από τα εναπομείναντα παιχνίδια των «πράσινων» στη σεζόν 2025-26.