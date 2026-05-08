Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο θωρακισμένο όχημα του Μοσχούρη, το οποίο εντοπίστηκε μετά την εκτέλεσή του στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025, οι αστυνομικοί βρήκαν τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και ήδη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών, οι οποίοι προσπαθούν να διαπιστώσουν γιατί ο φάκελος της συγκεκριμένης υπόθεσης βρισκόταν στην κατοχή του θύματος.

Την ίδια ώρα, τρεις άνδρες ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, καθώς φέρονται να εμπλέκονται τόσο στη δολοφονία του «Θαμνάκια» όσο και σε άλλες σοβαρές εγκληματικές ενέργειες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν τη δολοφονία του 52χρονου στο Χαλάνδρι, έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία το 2024, αλλά και υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Ο Γιώργος Μοσχούρης είχε απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για υποθέσεις εκβιασμών, ενώ είχε γίνει και στόχος παλαιότερης απόπειρας δολοφονίας.

Η εκτέλεσή του σημειώθηκε έξω από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι, όταν ένοπλοι τον πλησίασαν και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ, πριν εξαφανιστούν από το σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε καμένο όχημα στο Πάτημα Χαλανδρίου, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δράστες για τη διαφυγή τους μετά την επίθεση.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας, εμπρησμού, κλοπής και παρακολούθησης επικείμενου στόχου επίθεσης.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, απογευματινές ώρες, την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 3 μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, έκρηξη, εμπρησμό, παραβίαση απορρήτου επικοινωνίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή, κλοπή, εκρηκτικά, καθώς λαο για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης Εκβιαστών και Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, από την οποία, κατόπιν συνδυαστικής ανάλυσης στοιχείων δικογραφιών, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2024, εντάχθηκαν σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών, την πρόκληση εκρήξεων, την παρακολούθηση επικείμενων στόχων επιθέσεων, καθώς και τη διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της οργάνωσης διέπραξαν ανθρωποκτονία άνδρα την 24-04-2025 σε περιοχή του Χαλανδρίου, εμπρησμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας, κλοπή αυτοκινήτου από περιοχή του Νέου Ηρακλείου και παρακολούθηση, με τεχνικά μέσα, ημεδαπής.

Πιο αναλυτικά:

-Την 24-04-2025, συλληφθέν μέλος της οργάνωσης μετέφερε τους φυσικούς αυτουργούς της ανθρωποκτονίας ημεδαπού, στο προκαθορισμένο «σημείο έναρξης», όπου είχαν σταθμευμένα τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγκληματική ενέργεια.

-Το διάστημα από 23 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2024, δύο συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν συστηματικά και οργανωμένα τις κινήσεις ημεδαπής, χρησιμοποιώντας τεχνικά μέσα, με δυνατότητα οπτικοακουστικής καταγραφής, προκειμένου να εντοπιστεί έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

-Πρώτες πρωινές ώρες της 16 Αυγούστου 2024, συλληφθείς της οργάνωσης από κοινού με τον έγκλειστο τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανισμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που εδρεύει σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας, ενώ το διάστημα από 29 έως 30 Αυγούστου 2024, αφαίρεσαν όχημα που ήταν σταθμευμένο σε περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής.

Σημειώνεται ότι στις τρεις από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ένας εκ των συλληφθέντων είναι το ίδιο πρόσωπο, αποτελώντας τον κοινό επιχειρησιακό και οργανωτικό πυρήνα όλων των πράξεων, με πολυεπίπεδη συμμετοχή σε αυτές, αναλαμβάνοντας ρόλους σχεδιασμού, συντονισμού και εκτέλεσης.

Επιπλέον, έτερος συλληφθείς είχε επιχειρησιακό ρόλο καθοδήγησης στην ανθρωποκτονία της 24-04-2025, παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις στους φυσικούς αυτουργούς, ευρισκόμενος μαζί τους, κατά την προετοιμασία, την τέλεση της πράξης και διαφυγή τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13.662 ευρώ, 10 τηλέφωνα, 506,84 γραμμάρια κάνναβης, 2 τρίφτες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, 3 μαχαίρια, 3 φυσίγγια, αναβολικές ουσίες, 4 routers, 4 συσκευές γεωεντοπισμού (GPS), κάμερα παρακολούθησης και συσκευή αντιγραφής συχνοτήτων.

Οι συλληφθέντες, η πλειοψηφία των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».