Υπάρχουν κινέζοι υπήκοοι μέλη του πληρώματος επί του πλοίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μεταξύ του πληρώματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η ενημερωτική ιστοσελίδα Caixin μετέδωσε χθες (07/05) ότι κινεζικής πλοιοκτησίας τάνκερ δέχθηκε επίθεση κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κίνα παραμένει βασικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, το οποίο έχει γίνει στόχος αμερικανικού αποκλεισμού στον Κόλπο του Ομάν.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (04/05) ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν προσπάθειες για να βοηθήσουν τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο Ορμούζ, αν και τις ανέστειλε μια μέρα αργότερα, αφού το Ιράν ανταποκρίθηκε εκτοξεύοντας drones και πυραύλους εναντίον αρκετών πλοίων και εναντίον των γειτόνων του, ιδίως των ΗΑΕ.

Πηγές της ναυτιλιακής ασφάλειας ανέφεραν ότι το κινεζικό πλοίο που υπέστη ζημιές πιστεύεται ότι είναι το δεξαμενόπλοιο πετρελαιοειδών και χημικών JV Innovation, που φέρει σημαία των Νήσων Μάρσαλ, το οποίο είχε αναφέρει πυρκαγιά στο κατάστρωμα του σε κοντινά πλοία τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Reuters.

Το περιστατικό έλαβε χώρα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Κόλπο, κοντά στη Μίνα Σακρ, σύμφωνα με την αναφορά.

Λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εκατοντάδες πλοία και 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο, ενώ η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Ορμούζ έχει παραλύσει μετά τις νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων αυτή την εβδομάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί στο Πεκίνο την προηγούμενη ημέρα και συζήτησαν την επαναλειτουργία των Στενών, σύμφωνα με δήλωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.