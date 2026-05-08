Όπως προέκυψε από τις πρώτες έρευνες, το ναυτικό drone έφερε πυροκροτητές, ωστόσο δεν περιείχε εκρηκτική ύλη στο εσωτερικό του. Το στοιχείο αυτό προκάλεσε αρχικά απορίες και οδήγησε στην παρουσία πυροτεχνουργών του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) στο σημείο για περαιτέρω έλεγχο.

Παρά την απουσία εκρηκτικών, οι αρχές εξετάζουν διαφορετικά σενάρια για τη χρήση του. Ένα από αυτά αφορά πιθανή εμπλοκή του σε δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, ως μέσο μεταφοράς ή «εργαλείο» επιχειρήσεων λαθρεμπορίου.

Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το σκάφος να σχετίζεται με επιχειρησιακές δραστηριότητες που αφορούν επιθέσεις σε πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου παρακάμπτοντας διεθνείς κυρώσεις. Τέτοιου είδους περιστατικά έχουν καταγραφεί και τους προηγούμενους μήνες σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές.

Το drone εντοπίστηκε από ψαράδες κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, μέσα σε σπηλιά, με τη μηχανή του ακόμη σε λειτουργία. Το μαύρο σκάφος διέθετε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, όπως κεραίες, αισθητήρες και συστήματα επικοινωνίας, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Οι ψαράδες το ρυμούλκησαν μέχρι το λιμάνι της Βασιλικής, όπου και το παρέδωσαν στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο έχει αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας.