Στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου», που έφερε στο φως η ιστοσελίδα της Espresso, δημοσιεύεται σήμερα η αναγγελία του γάμου της ηθοποιού και του μπασκετμπολίστα και ανακοινώνεται ότι η τελετή θα γίνει στην Αττική και όχι στην Πάρο.

Συγκεκριμένα η προαναγγελία αναφέρει: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».

Αθηνά Οικονομάκου: Πρόβα νυφικού

Το προηγούμενο διάστημα, η Αθηνά Οικονομάκου ξεκίνησε τις πρόβες νυφικού της, που όπως η ίδια αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της, θα είναι δημιουργία Celia Kritharioti.

«Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω λοιπόν με πιο χαλαρή διάθεση. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά το ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου. Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!», είχε πει η Αθηνά Οικονομάκου στο περιοδικό HELLO!.