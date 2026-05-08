Η πρωτοβουλία αυτή, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες δράσεις αποστολής φαρμάκων μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ αλλά και της κατ’ οίκον παράδοσης, στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης. Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ μπορούν πλέον να προμηθεύονται συγκεκριμένα Φάρμακα Υψηλού Κόστους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία της επιλογής τους, μειώνοντας έτσι σημαντικά την ταλαιπωρία και τις πολύωρες αναμονές στα φαρμακεία του Οργανισμού.

Η έναρξη της διαδικασίας έγινε στις 16 Φεβρουαρίου 2026, με τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ όπου οι ενδιαφερόμενοι απέκτησαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν το αίτημα τους για την ένταξη τους στο πρόγραμμα διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων.

Η πρώτη φάση της νέας διαδικασίας ξεκίνησε με την ένταξη αντικαρκινικών θεραπειών για διάφορους τύπους καρκίνου, καθώς και φαρμάκων για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, καλύπτοντας περίπου 24.000 δικαιούχους. Στη δεύτερη φάση, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 20 Απριλίου, εντάχθηκαν βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία ρευματοπαθειών, οι οποίοι αφορούν επιπλέον 23.000 ασθενείς. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να προστεθούν θεραπείες για την ηπατίτιδα Β και το άσθμα, διευρύνοντας την κάλυψη σε ακόμη 18.000 ασθενείς. Συνολικά, η μεταρρύθμιση αφορά ήδη περίπου 67.000 ασφαλισμένους, από το σύνολο των 180.000 πολιτών που λαμβάνουν σε σταθερή βάση Φάρμακα Υψηλού Κόστους.

Σημειώνεται ότι, η παραλαβή των φαρμάκων πραγματοποιείται με μηδενική συμμετοχή για τους δικαιούχους. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου από ιδιωτικό φαρμακείο και στη συνέχεια επιλέγει το φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ υπερήφανος»

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ υπερήφανος, γιατί καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα αίτημα των ασθενών, που εκκρεμούσε ίσως εδώ και είκοσι χρόνια. Οι άνθρωποι που δικαιούνται να παίρνουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα απεγκλωβιστούν επιτέλους από τις ουρές και τις πολύωρες αναμονές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Φέτος λοιπόν, κάναμε δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Το πρώτο βήμα ήταν η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ΄ οίκον, το οποίο επίσης έκανε μεγάλη διαφορά στους ασθενείς. Ωστόσο, η κατ΄ οίκον διανομή είχε από την αρχή ένα μειονέκτημα. Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους είναι φάρμακα για σοβαρές ασθένειες, με σοβαρές παρενέργειες και η απουσία του φαρμακοποιού πάντα μας δημιουργούσε μία ανησυχία. Διότι ο φαρμακοποιός είναι η εξασφάλιση ότι ο τρόπος χορήγησης του φαρμάκου θα γίνει με τον ενδεδειγμένο επιστημονικά τρόπο και οι πιθανές παρενέργειές του θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Πλέον οι ασθενείς έχουν την δυνατότητα να διαλέγουν το φαρμακείο της επιλογής τους και να λαμβάνουν από εκεί το φαρμακό τους. Άρα λοιπόν έχουμε κάνει μία τομή, θυμίζω ότι το είχα βάλει ως στόχο της θητείας μου να το πετύχουμε και το πετύχαμε. Είναι από αυτές τις μικρές αλλαγές, που όμως μπορεί να είναι πολύ μεγάλες για τη ζωή κάποιων ανθρώπων στην καθημερινότητά τους και είναι δική μας ευθύνη να επιστρέφουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, κάνοντας τη ζωή τους όσο γίνεται καλύτερη».