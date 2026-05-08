Όπως σημειώνεται, η διαδικασία ελέγχου και ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους της ΕΕ κατά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εφαρμογής των διαδικασιών ανάκτησης, υπάρχει κίνδυνος επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται διαχρονικά και αφορούν τόσο στην καταβολή επιπλέον ποσών προς δικαιούχους παραγωγούς, όταν από τους ελέγχους προκύπτουν ποσά προς επιστροφή, όσο και στην αναζήτηση ποσών που καταβλήθηκαν πέραν των τελικώς δικαιούμενων ενισχύσεων. Οι έλεγχοι διενεργούνται μέσω διοικητικών, διασταυρωτικών, μηχανογραφικών και χωρικών επαληθεύσεων και αποτελούν πάγια διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε έτος, όπως προβλέπεται για τους Οργανισμούς Πληρωμών που διαχειρίζονται ενωσιακές ενισχύσεις.

Για τα έτη αιτήσεων 2019-2022 έχουν πραγματοποιηθεί διαδικασίες προσδιορισμού διαφοροποιήσεων μεταξύ καταβληθέντων και τελικώς δικαιούμενων ποσών, με αντίστοιχες ενημερώσεις δικαιούχων παραγωγών και δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και αποδεικτικών στοιχείων.

Ειδικότερα:

για το 2019 ενημερώθηκαν 9.768 δικαιούχοι για ποσά ύψους 6,3 εκατ. ευρώ

για το 2020 ενημερώθηκαν 11.779 δικαιούχοι για ποσά ύψους 27,4 εκατ. ευρώ

για το 2021 ενημερώθηκαν 19.127 δικαιούχοι για ποσά ύψους 18,6 εκατ. ευρώ

για το 2022 ενημερώθηκαν 197.373 δικαιούχοι για ποσά ύψους 54,4 εκατ. ευρώ

Οι διαφοροποιήσεις αφορούν, ενδεικτικά:

μεταβολές στην αξία ή στον αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης,

ευρήματα χωρικών και επιτόπιων ελέγχων σχετικά με την επιλεξιμότητα εκτάσεων ή ζωικού κεφαλαίου,

επανυπολογισμούς που προκύπτουν από διορθώσεις δηλώσεων ή επανελέγχους στοιχείων,

μη πλήρωση προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για ειδικά καθεστώτα ή ενισχύσεις, διασταυρώσεις με στοιχεία άλλων φορέων και βάσεων δεδομένων, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων.

Για το 2023, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι παραγωγοί έχουν ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail που έχουν δηλώσει στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) και έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά μέσω σχετικής ιστοσελίδας που αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα.

Έως τις 28 Μαΐου 2026 παρέχεται δικαίωμα υποβολής έγγραφων παρατηρήσεων και αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Η ανάκτηση των οφειλομένων ποσών θα γίνει κατ’ αρχήν μέσω συμψηφισμών. Για όσους δικαιούχους υποβάλλουν ένσταση, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε συμψηφισμό των οφειλόμενων ποσών μετά την εξέταση και τυχόν απόρριψη της ένστασής τους.

Για τους λοιπούς οφειλέτες, τα οφειλόμενα ποσά καταρχήν θα συμψηφιστούν με δικαιούμενα ποσά σε μελλοντικά αιτήματα πληρωμής, σύμφωνα με την πάγια διοικητική διαδικασία που ακολουθείται.