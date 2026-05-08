Όπως διευκρινίζει, για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το συγκεκριμένο έτος ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατ. ευρώ.

«Η διαδικασία ελέγχου και ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους της ΕΕ κατά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εφαρμογής των διαδικασιών ανάκτησης, υπάρχει κίνδυνος επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Εξηγεί, δε, ότι οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται διαχρονικά και αφορούν τόσο στην καταβολή επιπλέον ποσών προς δικαιούχους παραγωγούς, όταν από τους ελέγχους προκύπτουν ποσά προς επιστροφή, όσο και στην αναζήτηση ποσών που καταβλήθηκαν πέραν των τελικώς δικαιούμενων ενισχύσεων. «Οι έλεγχοι διενεργούνται μέσω διοικητικών, διασταυρωτικών, μηχανογραφικών και χωρικών επαληθεύσεων και αποτελούν πάγια διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε έτος, όπως προβλέπεται για τους Οργανισμούς Πληρωμών που διαχειρίζονται ενωσιακές ενισχύσεις», σημειώνει.

Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν εντόπισαν διαφοροποιήσεις που αφορούν, ενδεικτικά σε:

μεταβολές στην αξία ή στον αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης,

ευρήματα χωρικών και επιτόπιων ελέγχων σχετικά με την επιλεξιμότητα εκτάσεων ή ζωικού κεφαλαίου,

επανυπολογισμούς που προκύπτουν από διορθώσεις δηλώσεων ή επανελέγχους στοιχείων,

μη πλήρωση προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για ειδικά καθεστώτα ή ενισχύσεις,

διασταυρώσεις με στοιχεία άλλων φορέων και βάσεων δεδομένων, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων.

Για το 2023, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι παραγωγοί έχουν ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail που έχουν δηλώσει στην ψηφιακή πύλη myAADE και έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά μέσω σχετικής ιστοσελίδας που αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα. Μάλιστα, έως τις 28 Μαΐου παρέχεται δικαίωμα υποβολής έγγραφων παρατηρήσεων και αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Όπως διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή, η ανάκτηση των οφειλομένων ποσών θα γίνει κατ’ αρχήν μέσω συμψηφισμών. Για όσους δικαιούχους υποβάλλουν ένσταση, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε συμψηφισμό των οφειλόμενων ποσών μετά την εξέταση και τυχόν απόρριψη της ένστασής τους, ενώ για τους υπόλοιπους οφειλέτες, τα οφειλόμενα ποσά καταρχήν θα συμψηφιστούν με δικαιούμενα ποσά σε μελλοντικά αιτήματα πληρωμής, σύμφωνα με την πάγια διοικητική διαδικασία που ακολουθείται.

Αιτήσεις παλαιότερων ετών

Σε ό,τι αφορά στα έτη αιτήσεων 2019–2022, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι έχουν πραγματοποιηθεί διαδικασίες προσδιορισμού διαφοροποιήσεων μεταξύ καταβληθέντων και τελικώς δικαιούμενων ποσών, με αντίστοιχες ενημερώσεις δικαιούχων παραγωγών και δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και αποδεικτικών στοιχείων.

Ειδικότερα: