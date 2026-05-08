Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ηλικίας περίπου 50–55 ετών εκτελούσε εργασίες σε χωράφι όταν, για άγνωστο λόγο, το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από γεωργικό ελκυστήρα έπειτα από εκτροπή και ανατροπή του σε περιοχή του δήμου Πηνειού Ηλείας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστεςμε 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα για τον απεγκλωβισμό του, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.