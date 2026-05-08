

Σύμφωνα με τη Mirror, στη δημοπρασία θα συμπεριληφθούν σπάνιες φωτογραφίες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, αλλά και προσωπικά αντικείμενα, όπως χειρόγραφη συνταγή της για γέμιση γαλοπούλας που ετοίμαζε για το δείπνο της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Ο οίκος Julien’s Auctions αναφέρει ότι θα διατεθούν συνολικά περίπου 350 έως 400 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων έγγραφα, ρούχα, καθώς και τμήματα από την κατοικία της στην Καλιφόρνια.

Όπως δήλωσε ο συνιδρυτής του οίκου, Μάρτιν Νόλαν, η Μέριλιν Μονρόε παραμένει μια διαχρονική μορφή που επηρέασε βαθιά την παγκόσμια κουλτούρα και συνεχίζει να ασκεί επιρροή μέχρι σήμερα.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης ενδύματα υψηλής ραπτικής, συμβόλαια με πρακτορεία, κάρτες επαγγελματικών ενώσεων, καθώς και σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τις τελευταίες στιγμές της ζωής της το 1962. Ακόμη, παρουσιάζονται αντικείμενα που συνδέονται με την κινηματογραφική της πορεία, όπως καλλυντικά που χρησιμοποιήθηκαν σε τελευταίες της παραγωγές.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πόρτα της κατοικίας της στο Λος Άντζελες, όπου βρέθηκε νεκρή το 1962, ένα από τα πιο συμβολικά αντικείμενα της δημοπρασίας.

Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλεκτών και θαυμαστών παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση της Μέριλιν Μονρόε.