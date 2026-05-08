Ο υπουργός τόνισε ότι με το νομοσχέδιο και την σύσταση του Ταμείου Καινοτομίας «δημιουργούμε ένα πιο βιώσιμο, πιο διαφανές και πιο ταχύτερο περιβάλλον για τα καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες».

Το Ταμείο Καινοτομίας, είπε ο κ. Γεωργιάδης, «το δημιουργούμε γιατί θέλουμε να βρούμε έναν βιώσιμο τρόπο με τον οποίο θα εντάσσουμε τα επόμενα χρόνια καινοτόμα φάρμακα στην θετική λίστα». Αυτό είναι αναγκαίο, «γιατί η παραγωγή νέων θεραπειών έχει αυξηθεί αριθμητικά λόγω της προόδου της τεχνολογίας – και είναι εξαιρετικό για την ανθρωπότητα – αλλά από την άλλη προκαλεί πολύ μεγάλες προκλήσεις για τους Προϋπολογισμούς, οι οποίοι δεν αυξάνονται αντίστοιχα», εξήγησε ο υπουρός. «Η ανισορροπία αυτή δημιουργεί μεγάλους κινδύνους για την ευστάθεια του συστήματος. Για αυτό χρειάζεται να υπάρξει ένα μοντέλο». Για τον σκοπό αυτό «μελετήσαμε πολλά αντίστοιχα μοντέλα ξένων χωρών και καταλήξαμε να αντιγράψουμε τα μοντέλα της Ιταλίας και του Βελγίου». Υπήρξε από το πανεπιστήμιο και τον καθηγητή κ. Σουλιώτη, μια μελέτη που κράτησε ένα έτος. Αυτή παραδόθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, δόθηκε σε όλους τους φορείς και έγινε το νομοσχέδιο.

Για την χρηματοδότηση του Ταμείου, ο κ. Γεωργιάδης αποσαφήνισε πως «είναι επιπλέον από την φαρμακευτική δαπάνη». Ανέφερε ότι το ποσό των 50 εκατ. ευρώ που προβλέπεται τώρα για το Ταμείο είναι μικρό, και δεν θα μείνει σε αυτό το ύψος, καθώς την επόμενη τριετία-τετραετία, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εκτιμήσεις, αυτή θα φτάσει στα 200 με 250 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες για αυτά τα καινοτόμα φάρμακα και να μην υπάρχουν ελλείψεις.

Για το πλαίσιο του Ταμείου, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι αυτό βασίζεται σε μια απλή ιδέα, «επειδή το claw back αυτών των φαρμάκων, για να μπουν στην θετική λίστα είναι τεράστια υψηλό σε σχέση με εκείνο των γενικών φαρμάκων, οι εταιρείες δεν θέλουν τα φέρουν. Εμείς του προσφέρουμε ένα εναλλακτικό κανάλι, που για μία τριετία θα έχουν πολύ χαμηλότερο claw back, με παρακολούθηση όμως των ασθενών που λαμβάνουν το φάρμακο, για το εάν τους επιφέρει το υποσχόμενο αποτέλεσμα. Αν η επιτροπή παρακολούθησης διαπιστώνει ότι δεν ωφελεί τους ασθενείς, τότε το φάρμακο αυτό θα βγαίνει από την λίστα και θα υπόκεινται στο υψηλό claw back χωρίς έκπτωση».

Τι διατάξεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή η λύση που δίνεται «θα λειτουργήσει και θα βοηθήσει τους ασθενείς να έχουν σχετική ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες από ό,τι έχουν σήμερα» που λόγω των εγκρίσεων που πρέπει να δοθούν, δημιουργούνται χρονικές καθυστερήσεις».

Ο κ. Γεωργιάδης, απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης, ότι το σχέδιο νόμου είναι πρόχειρο. Η βούληση της κυβέρνησης για να δημιουργηθεί Ταμείο Καινοτομίας, είπε, είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό από την ομιλία του στην ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο, άρα οι επικρίσεις περί δήθεν «εντολών της Αμερικανής πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προς όφελος αμερικανικών εταιρειών» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς όπως εξήγησε, «η κυρία Γκίλφοϊλ, δεν είχε έρθει ακόμα ούτε καν στην Ελλάδα, συνεπώς το επιχείρημα δεν έχει αξία καθώς εδράζεται σε χρονικά άλματα που δεν έχουν σχέση με τα πραγματικά γεγονότα». Επισήμανε μάλιστα, ότι τις προσπάθειες της δημιουργίας του Ταμείου Καινοτομίας τις είχε ξεκινήσει από την αρχή της θητείας του στο υπουργείο, ενώ είχε κάνει και σχετικές αναφορές στην εκδήλωση των Δελφών του 2025.

Για τις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι συμπεριλαμβάνονται και ρυθμίζονται πολλά θέματα, όπως είναι η απαγόρευση του ανθού της βιομηχανικής κάνναβης από καταστήματα, καθώς στον αρχικό νόμο που είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ, η διάθεση και πώλησή του από καταστήματα είχε μείνει σε ένα γκρίζο σημείο. Με τον τρόπο αυτό, ανέφερε ο υπουργός, θέλουμε να κλείσουμε την δυνατότητα πώλησης από περίπτερα και καπνικά καταστήματα, ενός προϊόντος που στην πραγματικότητα έχει ναρκωτική δράση, γιατί αυτό είναι θέμα δημόσιας Υγείας.

Ο υπουργός, αναγνώρισε πως πράγματι στο νομοσχέδιο, έχουμε και πάλι διατάξεις που αφορούν την ψηφιοποίηση παροχής υπηρεσιών Υγείας, σημειώνοντας ότι τα μεγάλα έργα οι πολίτες θα τα δούνε το καλοκαίρι, με την ολοκλήρωση και παράδοση των σχετικών έργων που υλοποιούνται από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η συντήρηση των έργων για ορισμένα έτη από την παράδοσή τους, προβλέπεται μέσα στις συμβάσεις. «Επειδή πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή, η επόμενη προσπάθειά μου θα είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για την δευτερογενή χρήση δεδομένων, δηλαδή, πάμε να προπορευτούμε της μεγάλης ευρωπαϊκής συζήτησης σχετικά με τον νέο σχετικό Κανονισμό του 2030».

Οι θέσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσης

Ο εισηγητής της μειοψηφίας Ιωάννης Τσίμαρης ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ επιφυλάσσεται να τοποθετεί στην ολομέλεια τονίζοντας πως «η καινοτομία στην Υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι λογιστικό μέγεθος» και «η Υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους αγοράς και δημοσιονομικών περιορισμών». Αναγνώρισε ότι κάθε πρωτοβουλία που επιταχύνει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες κινείται σε θετική κατεύθυνση, προειδοποίησς ωστόσο για τον κίνδυνο, το προτεινόμενο Ταμείο να εξελιχθεί σε έναν ακόμη μηχανισμό καθυστερήσεων, αποκλεισμών και διοικητικών εμποδίων. Υπσοτήριξε ότι η κυβερνητική πρόταση μεταφέρει το βάρος από την πραγματική ιατρική ανάγκη σε αυστηρά διοικητικά και γραφειοκρατικά κριτήρια, με άμεσες συνέπειες κυρίως για τους πιο ευάλωτους ασθενείς. Η ενταξή του Ταμείου στον ΕΟΠΥΥ, είπε ότι γίνεται χωρίς σαφή διαχωρισμό από τον μηχανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA), δημιουργεί υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων και απομακρύνεται από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές. Δεν μπορεί, ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, το ίδιο όργανο να αξιολογεί, να διαπραγματεύεται και να εγκρίνει θεραπείες, χωρίς παράλληλα να διασφαλίζεται ουσιαστική συμμετοχή εκπροσώπων των ασθενών. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη οικονομικού αντικτύπου και στη ύπαρξη ενός σταθερού πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, κάτι που θέτει σε αμφιβολία την βιωσιμότητα του Ταμείου. Εξέφρασε επιφυλάξεις για τις αλλαγές στη σύνθεση του ΚΕΣΥ, κάνοντας λόγο για επιλεκτικές διευρύνσεις που δεν υπηρετούν την ενίσχυση της θεσμικής εκπροσώπησης. Ο κ. Τσιμάρης παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για συνεχιζόμενο εμπαιγμό των υγειονομικών σχετικά με την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ παρακαταθέτει την σχετική τροπολογία για την ένταξη σε αυτά, των νοσηλευτών και των πληρωμάτων ασθενοφόρων.

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παναγιωτόπουλος, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «ερανιστικό», καταλογίζοντας εσκεμμένη έλλειψη επαρκούς διαβούλευσης, και εξαίρεση άρθρων από την όποια διαβούλευση έγινε, προκειμένου να ενταχθούν εκ των υστέρων, παρόλο που προετοιμαζόταν από το χειμώνα. Ο βουλευτής ανέφερε ότι μεταξύ άλλων έχει φωτογραφικές και ρουσφετολογικές διατάξεις. Ο βασικός στόχος που έρχεται το νομοσχέδιο αυτό, είπε, είναι «για να ικανοποιηθούν οι πιέσεις που άσκησαν αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρείες προκειμένου να εξαιρούνται από το claw back μαζί με άλλες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του φαρμάκου». Είμαι βέβαιος είπε, ότι «όλο το σχετικό κεφάλαιο περί νέου Ταμείου Καινοτομίας και διαδικασίες ένταξης καινοτόμων φαρμάκων, έγινε προκειμένου να νομοθετήσετε την απένταξη αυτών των ακριβών ομολογουμένως φαρμάκων από το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής του clawback, όπως σας το ζήτησαν οι φαρμακοβιομήχανοι, και φυσικά, υπό την πίεση των ΗΠΑ εσείς σπεύδετε να το πράξετε». Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι χάνει την ευκαιρία να τακτοποιήσει μια σειρά εκκρεμοτήτων των εργαζομένων οι οποίοι στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ανφορικά με την διάταξη για τα προϊόντα κάνναβης, επισήμανε πως οι απαγορεύσεις δεν αποτελούν αποτελεσματικές λύσεις του προβλήματος αλλά ημίμετρα με εισπράξεις προστίμων. Αναγνώρισε πως με διάταξη «διορθώσατε το κραυγαλέο λάθος στη διάταξη περί μοριοδότησης της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις ΤΟΠΥ αλλά και αυτό είναι χαρακτηριστικό του τρόπου που νομοθετείτε στο πόδι». Ο κ. Παναγιωτόπουλος, ολοκληρώνοντας είπε ότι «πρόκειται για ένα νεοφιλελεύθερο νομοσχέδιο που έρχεται να εξυπηρετήσει την ατζέντα των ισχυρών του πεδίου της υγείας, εν προκειμένω της βιομηχανίας του φαρμάκου, να αποδυναμώσει έτι περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να υποχρεώσει τους ασθενείς να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, να ‘βολέψει’ ημετέρους, να εμπεδώσει το «γαλάζιο» κομματικό κράτος ενόψει εκλογών και, τελικά, να παροξύνει τις ανισότητες στην υγεία. Δεν περιμέναμε, βέβαια, κάτι καλύτερο από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Ο αγορητής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, εξέφρασε την αντίθεσή του με το σχέδιού νόμου, λέγοντας ότι «τα άρθρα του νομοσχέδιου μπορεί φαινομενικά να μην έχουν σχέση μεταξύ τους, όμως ο πυρήνας τους υπηρετεί την πολιτική της κυβέρνησης για την Υγεία, που αντανακλάται σε θετικά μέτρα που απαιτεί η φαρμακοβιομηχανία για περισσότερα κέρδη και την ενίσχυση της θέσης τους, και όχι για τις λαϊκές ανάγκες και των ασθενών οι οποίοι έχουν ανάγκη από καινοτόμα φάρμακα». Ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε πως «το το φάρμακο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα». Στο σχέδιο νόμου «περιλαμβάνονται μέτρα που απαιτεί η φαρμακοβιομηχανία, που θέλει να αξιοποιήσει τα καινοτόμα φάρμακα για την αύξηση των κερδών της». Για μια ακόμη φορά, είπε, αναδεικνύεται ότι ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους, του συλλογικού καπιταλιστή, που ρυθμίζει τη διακίνηση του φαρμάκου ως εμπορεύματος, εντάσσεται στους όρους των δημοσιονομικών στόχων, που αποτελούν και τον μόνιμο ‘κόφτη’ των λαϊκών αναγκών». Παράλληλα, αποτυπώνεται ο περιορισμός της κρατικής χρηματοδότησης για τα φάρμακα, αλλά και το δικαίωμα της φαρμακοβιομηχανίας να επιλέγει το ύψος της τιμής, καθώς και σε ποιες αγορές θα τα κυκλοφορήσει, ανάλογα με τα συμφέροντά της. Η συγκρότηση ενός διαφορετικού μηχανισμού για τα συγκεκριμένα φάρμακα, είπε ο κ. Λαμπρούλης, σημαίνει και διαφορετική μεταχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης για το claw back, ενώ το γεγονός ότι το κάθε φάρμακο θα αξιολογείται με κριτήριο τη δαπάνη του για να ενταχθεί στο νέο ταμείο, ελλοχεύει τον κίνδυνο, να αποκλείεται ένα φάρμακο, παρά τη χρησιμότητά του, λόγω κόστους.

Ο αγορητής της Νέας Αριστεράς Οζγκιούρ Φερχάτ ανέφερε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε «λευκή επιταγή» και επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια. Χαρακτήρισε «αποσπασματικό το μοντέλο διαχείρισης της κρίσης του συστήματος Υγείας». Σε αυτό το νομοσχέδιο, είπε «εμείς βλέπουμε διατάξεις που παγιώνουν την εμπορευματοποίηση της Υγείας, μεταφέρουν νέα βάρη στους πολίτες και υπονομεύουν το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος». Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ορισμένες θετικές προβλέψεις, αλλά «το νομοσχέδιο καλύπτεται από την βαθιά προβληματική νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης για την υγεία, δηλαδή λιγότερο δημόσιο σύστημα, μεγαλύτερη μετακίνηση του κόστους στους πολίτες, αυξανόμενη εξάρτηση από τις φαρμακευτικές εταιρείες και μετατροπή της Υγείας σε πεδίο επιχειρηματικής κερδοφορίας». Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς ανέφερε ότι το Ταμείο Καινοτομίας, παρουσιάζεται σαν ένα εργαλείο πρόσβασης των ασθενών σε νέα φάρμακα, αλλά «αυτό που δεν απαντάται είναι, γιατί άραγε χρειάζεται να συσταθεί ένα νέο ειδικό Ταμείο για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες; Εκτίμησε ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν θα μειώσει τις ανισότητες, αλλά αντίθετα θα τις συνεχίσει: «Συντηρείτε ένα σύστημα δύο ταχυτήτων, όπου όσοι έχουν οικονομική δυνατότητα θα έχουν ταχύτερη και καλύτερη πρόσβαση, ενώ όσοι δεν έχουν θα περιμένουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όχι μόνο για την υγεία τους, αλλά και για την ποιότητα ζωής τους». Το Ταμείο Καινοτομίας είπε ότι δημιουργείται χωρίς επαρκείς εγγυήσεις διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου. Η Επιτροπή Καινοτομίας συγκροτείται ως μη αμειβόμενο όργανο, δεν διασφαλίζεται επαρκώς η ανεξαρτησία από επιχειρηματικά συμφέροντα, ούτε προβλέπεται ως ουσιαστική συμμετοχή εκπροσώπων ασθενών εργαζομένων του ΕΣΥ ή κοινωνικών φορέων. Συνεχίζει τη λογική των υποχρεωτικών επιστροφών clawback και rebate, οι οποίες δεν έχουν επανεκτιμηθεί και δημιουργούν στρεβλώσεις και επιβαρύνουν τελικά τους ασθενείς, Επίσης, μεταξύ άλλων επισήμανε ότι εύλογές ανησυχίες προκαλούν και οι διατάξεις για την αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στον ΕΟΠΥΥ

Η αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δεν ενισχύει το ΕΣΥ: «Διαπιστώσαμε ότι περιέχει ελλείψεις, ασάφειες, κενά και στοιχεία τα οποία η Ελληνική Λύση θεωρεί ότι δεν προάγουν τον σκοπό για τον οποίο η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το εισάγει. Δεν παρέχει απαντήσεις στο πώς θα ενισχυθούν τα δημόσια νοσοκομεία, πώς θα στηριχθούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, πώς θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής, πώς θα έχουν οι ασθενείς άμεση πρόσβαση στις θεραπείες τους». Η βουλευτής διαφώνησε με την μαζική επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων υγείας, με διασύνδεση μητρώων, χρήση της τεχνιτής νοημοσύνης, την διαρκή καταγραφή θεραπευτικών αποτελεσμάτων, χωρίς παράλληλα να παρέχονται επαρκείς και σαφείς εγγυήσεις για την προστασία του ιατρικού απορρήτου. Η κ. Αθανασίου υποστήριξε πως το νομοσχέδιο επιβεβαιώνει την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής στη φαρμακευτική δαπάνη. Παραμένει το claw back και rebate, παραμένουν οι εξαιρέσεις, οι ειδικές διαδικασίες και οι έκτακτες εισαγωγές. Αυτά αποδεικνύουν την έλλειψη σταθερής, εθνικής φαρμακευτικής στρατηγικής. Οι ασθενείς με σοβαρές, σπάνιες και απειλητικές παθήσεις, καταλήγουν να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, περιμένοντας για μήνες εγκρίσεις από υπερφορτωμένες επιτροπές. Οι διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στη διαχείριση των φαρμάκων, δεν οδηγούν σε μία πραγματική μεταρρύθμιση της δημόσιας υγείας. Το μοντέλο του ταμείου που συστήνεται, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν αντιμετωπίζει την υγεία ως εθνικό αγαθό και στρατηγική προτεραιότητα, αλλά ως πεδίο διαχείρισης κόστους, συμψηφισμού πλαφόν και επιστροφών. Η βουλευτής, τέλος, διαφώνησε και με τη «μεταφορά λήψης κρίσιμων αποφάσεων σε κλειστά διοικητικά κέντρα

Η αγορήτρια της Νίκης, Ασπασία Κουρουπάκη, από την πλευρά της, επιφυλασσσόμεη για την συζήτηση στην ολομέλεια, είπε ότι «κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με την ανάγκη πρόσβασης των ασθενών σε νέες καινοτόμες και αποτελεσματικές θεραπείες, ιδίως όταν μιλάμε για ασθενείς με σπάνια νοσήματα, ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις, γονιδιακές θεραπείες, θεραπείες ακριβείας και φάρμακα προηγμένων θεραπειών. Η πρόσβαση δεν είναι πολυτέλεια, είναι ζήτημα ζωής, αξιοπρέπειας και ισότητας. Όμως η Βουλή δεν νομοθετεί τίτλους, νομοθετεί κανόνες και ο κανόνας πρέπει να είναι σαφής, δίκαιος, εφαρμόσιμος και επαρκώς χρηματοδοτημένος. Διότι όταν η διοίκηση νομοθετεί με ασάφειες, ο ασθενής πληρώνει την καθυστέρηση. Ζήτησε να προβλεφθεί ελάχιστη εγγυημένη χρηματοδότηση του Ταμείου Καινοτομίας, να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια ένταξης και οι προθεσμίες αξιολόγησης, να συνυπολογίζονται οι μηχανισμοί πρώιμης και κατ’ εξαίρεση πρόσβασης, να υπάρξει ειδική ευελιξία για ορφανά φάρμακα, σπάνια νοσήματα και θεραπείες ακριβείας, να συμμετέχουν στις αξιολογήσεις θεσμικά οι ασθενείς, να μην υφίσταται ο ασθενής συνέπειες από παραλείψεις τρίτων.

Ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, χαρακτήρισε και αυτός το νομοσχέδιο «ερανιστικό», που όπως παρατήρησε «έχει και θετικά άρθρα, αλλά έχει και αποσπασματικές διευκολύνσεις, που παρουσιάζεται ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση για την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες». Πρόκειται «για ένα νομοσχέδιο που έρχεται ντυμένο με ωραίες λέξεις όπως, ‘καινοτομία, εκσυγχρονισμός, αποτελεσματικότητα, νέες δυνατότητες’ αλλά στην πράξη το Ταμείο Καινοτομίας είναι ένας μηχανισμός χρηματοδότησης που λειτουργεί σαν γέφυρα, καλύπτει προσωρινά το κόστος των νέων θεραπειών πριν αυτές ενταχθούν στη λίστα του ΕΟΠΥΥ και μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους». Δεν μπορούμε, πρόσθεσε ο βουλευτής, «να μιλάμε σοβαρά για καινοτομία, όταν ένας καρκινοπαθής περιμένει ακόμα μήνες για ραντεβού. Δεν μπορούμε να μιλάμε για νέα εποχή, όταν άνθρωποι σε νησιά και επαρχίες δεν έχουν βασικές ειδικότητες γιατρών». Για εμάς είπε, «η Υγεία δεν είναι εμπόρευμα ούτε επενδυτικό πεδίο ούτε χώρος επιχειρηματικής κερδοφορίας, είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα, καθολικό ,δημόσιο και δωρεάν». Το κράτος στο φάρμακο, τόνισε «οφείλει να παρεμβαίνει αποφασιστικά, να ρυθμίζει, να ελέγχει, να προστατεύει τον ασθενή απέναντι στις τεράστιες ανισότητες της αγοράς». Η κυβέρνηση, ανέφερε «παρουσιάζει την καινοτομία σαν ένα επικοινωνιακό σύνθημα». Η βουλευτής έθεσε τα ερωτήματα, «από που θα χρηματοδοτηθεί μακροπρόθεσμα αυτό το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκου; Ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής θεραπειών; Θα υπάρξουν μηχανισμοί κοινωνικού και επιστημονικού ελέγχου ή θα εξαρτώνται όλα από κλειστές διαπραγματεύσεις με πολυεθνικές; Θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια και πώς θα ξεπεραστούν οι δαιδαλώδεις ρυθμίσεις και διεργασίες για να φτάσει το φάρμακο στον ασθενή; Πως θα προστατεύονται οι ασθενείς από πιθανές ανισότητες πρόσβασης;»

Η επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, αποφάσισε η συνεδρίαση της ακρόασης φορέων να διεξαχθεί στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας και στη συνέχεια το απόγευμα να πραγματοποιηθεί η τρίτη συνεδρίαση, με την ψήφιση του νομοσχεδίου επί της Αρχής και την συζήτηση επί των άρθρων. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη. Η Διάσκεψη των Προέδρων έχει προγραμματίσει το νομοσχέδιο να εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση την ερχόμενη Πέμπτη, με πρόνοια εάν χρειαστεί, η ολοκλήρωση της συζήτησης και η ψήφισή του να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή.