Όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ θα παραταθούν τα δρομολόγια ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των χιλιάδων που θα βρεθούν στη συναυλία της χρονιάς.

Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει πως οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό έχουν 24ωρη λειτουργία εκείνη την ημέρα.

«Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς. Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών», αναφέρει η ανακοίνωση.

METALLICA: Τι θα ακούσουμε στο ΟΑΚΑ

Στην τελευταία στροφή βρίσκεται η αναμονή για τη μεγάλη συναυλία των Metallica αύριο, Σάββατο, στο ΟΑΚΑ. Υπολογίζεται ότι περί τις 80.000 θαυμαστές τους θα παρακολουθήσουν το σπουδαίο σόου των τεσσάρων Καλιφορνέζων, που παραδοσιακά ξεκινάει με το «The Ecstasy of Gold» του Ενιο Μορικόνε, προκαλώντας ανατριχίλες στους ανυπόμονους φαν. Εννοείται ότι τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί ήδη από τις πρώτες ώρες διάθεσής τους, ενώ κάποια λίγα που εμφανίστηκαν απροειδοποίητα την Τρίτη εξαφανίστηκαν και αυτά γρήγορα.

Για τους τυχερούς που πρόλαβαν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στη συναυλία, θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα της βραδιάς έχει ως εξής: Οι πόρτες ανοίγουν στις 16.00 το μεσημέρι και οι Knocked Loose ανεβαίνουν στη σκηνή στις 18.00. Οι Gojira έρχονται από τη Γαλλία για να εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ στις 19.00 και στις 20.30 είναι η ώρα που οι Metallica θα ανέβουν στην ιδιόμορφη σκηνή που χρησιμοποιούν για τη μεγάλη τους εμφάνιση.

Οδηγίες

Η διοργανώτρια εταιρία έχει εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να έχουν μαζί τους στη συναυλία όσοι την παρακολουθήσουν από κοντά. Σύμφωνα με αυτήν, μπορείτε να έχετε μαζί σας μια τσάντα μεγέθους έως Α4, ενώ απαγορεύονται όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά, επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση συναυλιών, drones, ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας), μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος, αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες, κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους, πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους, λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες, αλκοόλ και ναρκωτικά.

Η εταιρία έχει επίσης εκδώσει ανακοινώσεις με οδηγίες για την πρόσβαση στον χώρο, τόσο για όσους έχουν εισιτήρια για την αρένα όσο και για εκείνους που θα βρίσκονται στις κερκίδες. Τις οδηγίες θα τις βρείτε εύκολα στα social media της High Priority.

ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ

Οσον αφορά στο τι θα ακούσουμε από τον Τζέιμς Χέτφιλντ και την παρέα του το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ; Είναι ίσως λίγο δύσκολο να μαντέψει κανείς, καθώς πρόκειται για την πρώτη τους εμφάνιση από τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά όσοι τους παρακολουθούν στενά ξέρουν ότι κλασικά τραγούδια σαν τα «Creeping Death», «For Whom the Bell Tolls», «Seek & Destroy», «Sad but True», «Enter Sandman», «One», «Master of Puppets», «Wherever I May Roam» δεν λείπουν από το σετ τους. Πάντα, βέβαια, ελπίζουμε σε εκπλήξεις που ενδεχομένως να έχουν ετοιμάσει για τους Ελληνες θαυμαστές τους.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Παράλληλα με την εμφάνιση των Metallica στην Αθήνα, από σήμερα Παρασκευή έως και την Κυριακή 10 Μαΐου, το επίσημο pop-up κατάστημα του συγκροτήματος θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη, στον χώρο του World of Beer Festival. Εκεί θα βρείτε συλλεκτικά αντικείμενα, πόστερ, μπλουζάκια, skateboards και πολλά άλλα Metallica προϊόντα, που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη φετινή τους περιοδεία, M72 tour. Η είσοδος στο κατάστημα είναι ελεύθερη για το κοινό, αλλά για την πρόσβαση στον υπόλοιπο χώρο του φεστιβάλ απαιτείται η αγορά εισιτηρίου εισόδου.