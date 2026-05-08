

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός διέμενε με τη σύντροφό του σε κατάλυμα Airbnb στον 5ο όροφο. Φέρεται να είχε προηγηθεί χρήση ναρκωτικών ουσιών, γεγονός που προκάλεσε έντονη κρίση πανικού και αποδιοργανωμένη συμπεριφορά.

Υπό αυτές τις συνθήκες βγήκε στο μπαλκόνι και, σε κατάσταση διέγερσης, προσπάθησε να μετακινηθεί μεταξύ ορόφων, πέφτοντας τελικά στο κενό όταν έχασε την ισορροπία του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει σε βαριά κατάσταση. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.