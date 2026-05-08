Το έργο περιλαμβάνει την αποξήλωση υφιστάμενων παλαιών συστημάτων, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων ΑΣΙΔ, καθώς και την παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και άρσης βλαβών έως τη λήξη της σύμβασης. Παράλληλα, προβλέπεται η ένταξη, προσαρμογή και διασύνδεση των νέων συστημάτων με το σύστημα ETCS, καθώς και οι αναγκαίες δοκιμές, πιστοποιήσεις και διαδικασίες θέσης σε λειτουργία.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τις γραμμές Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη – Φλώρινα, Στρυμώνας – Προμαχώνας, Πειραιάς – Πλατύ και Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η συνολική διάρκειά της θα ολοκληρωθεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, περιλαμβάνοντας περίοδο προμήθειας και εγκατάστασης, καθώς και περίοδο προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των νέων συστημάτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, σε δήλωσή του αναφέρει: «Η δημοσίευση του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση 100 νέων Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της ασφάλειας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι ισόπεδες διαβάσεις είναι κρίσιμα σημεία επαφής του σιδηροδρόμου με την καθημερινή ζωή των πολιτών. Με την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων, την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού SIL4, τη διασύνδεση με το ETCS, καθώς και την πρόβλεψη πλήρους συντήρησης και άρσης βλαβών, κάνουμε ένα ακόμη στοχευμένο βήμα προς έναν σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, πιο αξιόπιστο και πιο σύγχρονο».