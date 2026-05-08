Η εταιρεία αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως «οποιεσδήποτε αιτιάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές».

Αναφερόμενη μάλιστα στους λόγους που οδήγησαν την Ryanair σε αυτή την παύση, η Fraport σημειώνει πως: «συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας».





Η ανακοίνωση της Fraport

Η Fraport Greece ενημερώθηκε σήμερα για την τελική απόφαση της Ryanair να διακόψει μέρος του χειμερινού πτητικού της έργου στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» για την επόμενη χρονιά.

Πέραν του γεγονότος ότι οι σχετικές ανακοινώσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα κι όχι στη Θεσσαλονίκη που κατά κύριο λόγο επηρεάζεται από τις αποφάσεις αυτές, είναι προφανές ότι οποιεσδήποτε αιτιάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας.

Από την πλευρά μας, σεβόμαστε τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Ryanair, η οποία εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους σημαντικούς συνεργάτες μας, όπως επίσης και οι υπόλοιπες 40 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας με περισσότερες από 33 χώρες και 93 προορισμούς.

Ως Fraport Greece, έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ επιβατικής κίνησης, με συνολική αύξηση 40%, στα εννέα χρόνια που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο μας: το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ροές επιβατών που συνεπάγεται η διαρκής ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής ως διεθνούς προορισμού.





Ryanair: Ποια δρομολόγια καταργούνται – Τα νέα δεδομένα για τον τουρισμό

Βαρύ πλήγμα για τη διασύνδεση κυρίως της Θεσσαλονίκης με την Ευρώπη τη χειμερινή περίοδο, επιφέρει η οριστική αποχώρηση της βάσης της Ryanairαπό το αεροδρόμιο Μακεδονία από τον προσεχή Νοέμβριο. Την Παρασκευή (8/5) η Ryanair, γνωστοποίησε το κλείσιμο της βάσης των τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026, καθώς και τις λειτουργικές δραστηριότητες της στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου για την χειμερινή περίοδο.

Η αεροπορική εταιρεία κατά τη γνωστή της τακτική αποδίδει την απόφασή της στις αυξημένες χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων, στρέφοντας τα πυρά της κυρίως κατά της Fraport Greece και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών υποστηρίζοντας ότι δεν μετακύλισαν στους επιβάτες τη μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ADF/ΤΑΝΑ), την οποία είχε αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση.

Jason McGuinness: «Η Ελλάδα χάνει ευκαιρίες»

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε ότι η εταιρεία «με λύπη» προχωρά στις περικοπές, τονίζοντας πως πρόκειται για «μειώσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί». Όπως ανέφερε, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει επενδύσεις, τουρισμό και θέσεις εργασίας, όσο – όπως είπε – η Fraport Greece και το αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζουν να διατηρούν υψηλές χρεώσεις αντί να αξιοποιούν τη φορολογική μείωση που αποφάσισε η κυβέρνηση.

«Υπάρχει η ευκαιρία για σημαντική ανάπτυξη της αεροπορικής κίνησης όλο τον χρόνο, όμως αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν τα ελληνικά αεροδρόμια γίνουν ξανά ανταγωνιστικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη Ryanair, το χειμερινό πρόγραμμα του 2026 θα είναι μειωμένο κατά 45% σε σχέση με τον χειμώνα του 2025, με συνέπεια:

Απώλεια 700.000 αεροπορικών θέσεων

Κατάργηση 12 διεθνών και εσωτερικών δρομολογίων

Κλείσιμο δύο αεροδρομίων για τη χειμερινή περίοδο, στα Χανιά και το Ηράκλειο

Απόσυρση 3 αεροσκαφών με βάση τη Θεσσαλονίκη, επένδυσης ύψους περίπου 300 εκατ. δολαρίων

Τα δρομολόγια που καταργούνται είναι:

Θεσσαλονίκη – Βερολίνο

Θεσσαλονίκη – Χανιά

Θεσσαλονίκη – Φρανκφούρτη Hahn

Θεσσαλονίκη – Γκέτεμποργκ

Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο

Θεσσαλονίκη – Niederrhein

Θεσσαλονίκη – Πόζναν

Θεσσαλονίκη – Στοκχόλμη

Θεσσαλονίκη – Βενετία Treviso

Θεσσαλονίκη – Ζάγκρεμπ

Αθήνα – Μιλάνο Μπέργκαμο

Χανιά – Πάφος

Η αιτία της “σύγκρουσης”

Η ελληνική κυβέρνηση είχε αποφασίσει τη μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων κατά 75%, από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη, από τον Νοέμβριο του 2024, με στόχο την ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης και του τουρισμού εκτός θερινής περιόδου εξήγησαν τα στελέχη τη; Ryanair σε συνέντευξη τύπου πριν από λίγο στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Ωστόσο, η Ryanair καταγγέλλει ότι τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια – κυρίως όσα διαχειρίζεται η Fraport Greece – δεν μετέφεραν αυτή τη μείωση στους επιβάτες, ενώ παράλληλα αύξησαν τις χρεώσεις αεροδρομίου. Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, τα τέλη στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον αυξημένα κατά 66% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία Covid-19, ενώ και το αεροδρόμιο της Αθήνας προχωρά σε αυξήσεις χρεώσεων για τον χειμώνα του 2026.

Η Ryanair εκτιμά ότι τα ελληνικά αεροδρόμια έχουν καταστεί μη ανταγωνιστικά για τη χειμερινή περίοδο, οδηγώντας την εταιρεία στην ανακατανομή αεροσκαφών και δρομολογίων σε αγορές όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία.

Πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η Θεσσαλονίκη θα δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς η Ryanair παρείχε το 90% της διεθνούς χωρητικότητας της πόλης κατά τον προηγούμενο χειμώνα.

Για τον χειμώνα του 2026: