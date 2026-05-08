Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια, η γυναίκα είχε ταξιδέψει με πτήση στην οποία βρισκόταν και ασθενής που αργότερα κατέληξε στο Γιοχάνεσμπουργκ, μετά από επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου είχε καταγραφεί μόλυνση.

#Canal24Horas | Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 🗣️”Hemos tenido una reunión con Defensa para seguir avanzando en la coordinación del operativo” pic.twitter.com/gbGX105EU6 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 8, 2026

Οι αρχές έχουν εντοπίσει στο πλοίο το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, το οποίο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μετά από στενή επαφή.

Η 32χρονη παρουσιάζει ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και νοσηλεύεται προληπτικά σε νοσοκομείο στο Αλικάντε, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να αναμένονται μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες.

Σύμφωνα με τον Παντίγια, η γυναίκα καθόταν σε κοντινή απόσταση από την επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου, ωστόσο η επαφή τους ήταν περιορισμένη χρονικά. Οι υγειονομικές αρχές της περιφέρειας Βαλένθια έχουν ήδη ξεκινήσει ιχνηλάτηση επαφών για προληπτικούς λόγους.

Χανταϊός: Μάχη ιχνηλάτησης σε 4 ηπείρους και διαβεβαιώσεις από τον ΠΟΥ

Ο χανταϊός δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων, γεγονός που κάνει τους αξιωματούχους υγείας να αισθάνονται σίγουροι ότι η πρόσφατη έξαρση σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, δεν θα εξελιχθεί σε επιδημία.

Ωστόσο, οφείλουν να είναι βέβαιοι. Έτσι, υγειονομικοί αξιωματούχοι σε αρκετές χώρες προχωρούν σε ιχνηλάτηση επαφών: προσπαθούν να εντοπίσουν και να παρακολουθήσουν άτομα που ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με επιβάτες που αρρώστησαν ή πέθαναν.

Οι χανταϊοί συνήθως εξαπλώνονται όταν οι άνθρωποι εισπνέουν μολυσμένα υπολείμματα από περιττώματα τρωκτικών. Αν και τα κρούσματα σε ανθρώπους είναι σπάνια, μικρές εξάρσεις έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο. Όμως ο ιός των Άνδεων, που εμπλέκεται στην έξαρση του κρουαζιερόπλοιου, ενδέχεται να μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων σε σπάνιες περιπτώσεις. Και οι ιοί μπορούν να μεταλλαχθούν.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να μάθουν περισσότερα για τον ιό όσο το δυνατόν γρηγορότερα, συμπεριλαμβανομένου του αν έχει μεταλλαχθεί και πώς ακριβώς εξαπλώνεται.

Τι είναι η ιχνηλάτηση επαφών

Ο στόχος της ιχνηλάτησης επαφών είναι να ειδοποιήσει άτομα που μπορεί να έχουν εκτεθεί, να τα παρακολουθεί σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα και να εμποδίσει τη μετάδοση του ιού σε άλλους.

Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, επειδή οι άνθρωποι είναι κοινωνικά και μετακινούμενα όντα που περνούν χρόνο με άλλους, επισκέπτονται πολυσύχναστα μέρη και ταξιδεύουν.

Στην έξαρση του κρουαζιερόπλοιου, πιστεύεται ότι λιγότερα από δώδεκα άτομα εμφάνισαν συμπτώματα και υπήρξαν μόνο πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα, αλλά πολλοί περισσότεροι μπορεί να έχουν εκτεθεί.

Δεκάδες επιβάτες που πιθανώς εκτέθηκαν έχουν ήδη εγκαταλείψει το πλοίο

Περίπου 140 άτομα παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό τα Κανάρια Νησιά, όπου θα αποβιβαστούν, και κανείς δεν έχει αναφερθεί ως ασθενής.

Ωστόσο, οι αρχές προσπαθούν να προσεγγίσουν τις δεκάδες ανθρώπων που έφυγαν από το πλοίο περίπου δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός επιβάτη, αλλά πριν οι αρχές μάθουν ότι ένας χανταϊός ήταν ο ένοχος.

Προέρχονταν από τουλάχιστον 12 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πολιτειών των ΗΠΑ — όπως η Αριζόνα, η Καλιφόρνια, η Τζόρτζια και το Τέξας, σύμφωνα με ειδικούς σε μολυσματικές ασθένειες και αξιωματούχους δημόσιας υγείας των πολιτειών.

Διαφορετικές χώρες ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις

Οι αρχές στην Αγία Ελένη —το απομακρυσμένο, ηφαιστειογενές βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό όπου αποβιβάστηκαν επιβάτες— δήλωσαν ότι παρακολουθούν έναν μικρό αριθμό ατόμων που θεωρούνται «επαφές υψηλού κινδύνου». Τους δόθηκαν οδηγίες να παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αγίας Ελένης.

Βρετανοί αξιωματούχοι υγείας λένε ότι δύο άτομα που ήταν επιβάτες στο πλοίο αλλά επέστρεψαν αεροπορικώς στα σπίτια τους στα μέσα του ταξιδιού βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση, αλλά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δήλωσε ότι ένας «μικρός αριθμός» επαφών των δύο ατόμων βρίσκεται επίσης σε αυτοαπομόνωση χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα.

Οι υγειονομικές αρχές της Σιγκαπούρης δήλωσαν ότι παρακολουθούν δύο άνδρες που αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, πέταξαν στη Νότια Αφρική και στη συνέχεια στην πατρίδα τους. Οι δύο άνδρες, που έφτασαν στη Σιγκαπούρη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, υποβάλλονται σε εξετάσεις για τον χανταϊό και απομονώθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Λοιμωδών Νοσημάτων της χώρας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δώσει στη δημοσιότητα ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο της στην ιχνηλάτηση επαφών.

Αξιωματούχοι του Τέξας δήλωσαν την Πέμπτη ότι οι εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία εκεί προσέγγισαν τα δύο άτομα που έφυγαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, τα οποία δηλώνουν ότι δεν εμφανίζουν συμπτώματα και δεν είχαν επαφή με ασθενή όσο βρίσκονταν στο πλοίο. Υποσχέθηκαν να παρακολουθούν την υγεία τους με καθημερινές μετρήσεις θερμοκρασίας και να επικοινωνήσουν με τους αξιωματούχους δημόσιας υγείας με την παραμικρή ένδειξη πιθανής ασθένειας, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Αξιωματούχοι της Αριζόνα δήλωσαν ότι και αυτοί παρακολουθούν ένα άτομο που αποβιβάστηκε. Είπαν ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς πότε έφτασε το άτομο στην Αριζόνα. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) ειδοποίησαν την κρατική υπηρεσία υγείας στις 5 Μαΐου, δήλωσαν αξιωματούχοι της πολιτείας. Τότε ξεκίνησε η παρακολούθηση, η οποία θα συνεχιστεί για 42 ημέρες.

Δύο Καναδοί που αποβιβάστηκαν βρίσκονται στο Οντάριο και τους έχει δοθεί συμβουλή να αυτοαπομονωθούν από τότε που επέστρεψαν στο σπίτι τους, λέει ο υπουργός Υγείας της επαρχίας.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα τον ιό των Άνδεων

Εκτός από τον εντοπισμό ανθρώπων, οι επιστήμονες προσπαθούν επίσης να κατανοήσουν το μικρόβιο. Ο ιός των Άνδεων, μέλος της οικογένειας των χανταϊών που εντοπίζεται στη Νότια Αμερική, μπορεί να είναι ένας από τους σπάνιους χανταϊούς που μπορούν να εξαπλωθούν μεταξύ των ανθρώπων. Αξιωματούχοι στην Αργεντινή πιστεύουν ότι τα πρώτα κρούσματα μπορεί να προήλθαν από ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών στη νότια πόλη Ουσουάια.

Το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής δεν έχει στείλει ακόμη κλιμάκιο, αλλά επιστήμονες από το κρατικό Ινστιτούτο Malbrán σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Ουσουάια «τις επόμενες ημέρες», δήλωσε το υπουργείο στο Associated Press.

Οι επιστήμονες αναλύουν τη γενετική του ιού για να δουν αν έχει αλλάξει με τρόπο που να τον καθιστά πιο μεταδοτικό.

Προσπαθούν επίσης να μάθουν ακριβώς πώς εξαπλώνεται, δήλωσε η Δρ. Jeanne Marrazzo, διευθύνουσα σύμβουλος της Εταιρείας Μολυσματικών Ασθενειών της Αμερικής. Πιστεύουν ότι οι άνθρωποι είναι κυρίως μολυσματικοί όταν έχουν συμπτώματα και, εάν ο χανταϊός εξαπλωθεί, μπορεί να μεταδοθεί μέσω μικρών υγρών σωματιδίων που εκτοξεύονται από ένα μολυσμένο άτομο όταν μιλάει, βήχει ή φτερνίζεται.

Χανταϊός: Τρίτος Βρετανός ύποπτο κρούσμα

Στο μεταξύ οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας ανακοίνωσαν ότι έχει εντοπιστεί ένα ακόμη ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε Βρετανό πολίτη ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Αυτή τη στιγμή ο ασθενής βρίσκεται στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, όπου το κρουαζιερόπλοιο είχε κάνει σταθμό στα μέσα Απριλίου.

Δύο Βρετανοί έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν μολυνθεί από τον χανταϊό. Ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία, αφού απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο την Τετάρτη, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής όπου διακομίστηκε τον Απρίλιο.

Αρνητική στον χανταϊό η αεροσυνοδός της KLM

Αεροσυνοδός της εταιρίας KLM που παρουσίαζε ελαφρά συμπτώματα χανταϊού και είχε νοσηλευθεί στο Άμστερνταμ, βρέθηκε αρνητική στις εξετάσεις για τον ιό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Λάβαμε ενημέρωση» σύμφωνα με την οποία «ήταν αρνητική στα τεστ», δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ. Η αεροσυνοδός είχε έρθει σε επαφή με Ολλανδή επιβάτιδα 69 ετών σε πτήση από το Γιοχάνεσμπουργκ προς την Ολλανδία η οποία πέθανε αργότερα εξαιτίας μόλυνσης από τον χανταϊό.

Η KLM ανέφερε προχθές, Τετάρτη, ότι η επιβάτιδα, σύζυγος του πρώτου ατόμου που πέθανε από την επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, είχε λάβει θέση για λίγο σε αεροπλάνο με προορισμό την Ολλανδία που αναχωρούσε από το Γιοχάνεσμπουργκ στις 25 Απριλίου, αλλά αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση.

An outbreak of deadly #hantavirus aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean has triggered an international public health response. @WHO is coordinating evacuations and risk assessments following the death of three people and multiple suspected infections. pic.twitter.com/s2CNWI1yRk — UN News (@UN_News_Centre) May 7, 2026

Η 69χρονη απεβίωσε στις 26 Απριλίου σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ και εν συνεχεία βρέθηκε θετική στον χανταϊό.

Ήταν ένα από τα τρία άτομα που πέθαναν λόγω της επιδημίας που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο, που είχε αναχωρήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο, απ’ όπου αναχώρησε προχθές, Τετάρτη, για την Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών, όπου και αναμένεται την Κυριακή.

«Λόγω της κατάστασης της υγείας της επιβάτιδας εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην επιτρέψει να πραγματοποιηθεί η πτήση», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η KLM.

«Μετά την αποβίβαση της επιβάτιδας, η πτήση απογειώθηκε για την Ολλανδία», πρόσθεσε. Οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές επικοινωνούν με τα άτομα που πήραν την πτήση «για προληπτικούς λόγους», διευκρίνισε η KLM.

Τα άτομα, που φοβούνται ότι έχουν κολλήσει τον ιό, ή η μόλυνση των οποίων από τον ιό έχει αποδειχθεί, λαμβάνουν ιατρική φροντίδα ή καλούνται να τεθούν σε απομόνωση στη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ελβετία και στη Νότια Αφρική.