Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει από τα τέλη Απριλίου ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην αποδέσμευση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων σχετικά με τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα, στο πλαίσιο πολιτικής διαφάνειας.

Όπως ανέφερε, έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να εντοπίσουν και να αποχαρακτηρίσουν αρχεία που αφορούν πιθανή εξωγήινη ζωή, καθώς και περιστατικά με Unidentified Aerial Phenomena και Unidentified Flying Objects.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι προηγούμενες κυβερνήσεις απέκρυπταν πληροφορίες από τους πολίτες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Αναφερόμενος στη δημοσιοποίηση των βίντεο και εγγράφων, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πλέον «ο λαός μπορεί πλέον να αποφασίσει μόνος του, “WHAT THE HELL IS GOING ON?”», προτρέποντας παράλληλα τους πολίτες να «διασκεδάσουν και να απολαύσουν» το υλικό.

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Όσον αφορά την υπόσχεσή μου προς εσάς, το Υπουργείο Πολέμου έχει δημοσιεύσει την πρώτη δόση των αρχείων UFO/UAP στο κοινό για έλεγχο και μελέτη. Σε μια προσπάθεια για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στη Διοίκηση να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη και εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα.

Ενώ οι προηγούμενες Διοικήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα Έγγραφα και Βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: «ΤΙ ΣΤΟ Δ@@ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;». Καλή διασκέδαση και απόλαυση!».

President Trump posts on Truth Social: As for my promise to you, the Department of War has released the first tranche of the UFO/UAP files to the Public for their review and study. In an effort for Complete and Maximum Transparency, it was my Honor to direct my Administration… pic.twitter.com/bRIRmWFxP1 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 8, 2026

UFO στην Ελλάδα: Χαμός με τα βίντεο και τις φωτογραφίες από το αμερικανικό Πεντάγωνο

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δρομολογεί τη σταδιακή δημοσιοποίηση φακέλων που σχετίζονται με αναφορές για UFO, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το κοινό να αξιολογήσει μόνο του τα στοιχεία για τα λεγόμενα «UAP».

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν και άλλοι ομοσπονδιακοί φορείς, όπως ο Λευκός Οίκος, οι υπηρεσίες πληροφοριών, η NASA, το Υπουργείο Ενέργειας και το FBI.

Σε δημόσια τοποθέτησή του μέσω της πλατφόρμας X, το Πεντάγωνο υποστήριξε ότι στο παρελθόν υπήρχε τάση αποδυνάμωσης του ενδιαφέροντος γύρω από τέτοιες αναφορές, ενώ πλέον δίνεται έμφαση στη διαφάνεια και στην άμεση πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί την αποδέσμευση του σχετικού υλικού, το οποίο θα δημοσιεύεται τμηματικά.

Το μήνυμα του Τραμπ

Στη σελίδα του Υπουργείου Πολέμου ο Τραμπ στέλνει το εξής μήνυμα: «Με βάση το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί, θα δώσω εντολή στον Υπουργό Πολέμου και σε άλλα αρμόδεια υπουργεία και υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UAP) και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα εξαιρετικά περίπλοκα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».

Το μήνυμα του Χέγκσεθ

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αναφέρει: «Το Υπουργείο Πολέμου είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Πρόεδρο Τραμπ για να φέρει πρωτοφανή διαφάνεια σχετικά με την κατανόηση της κυβέρνησής μας για τα Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα. Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, τροφοδοτούσαν επί μακρόν δικαιολογημένες εικασίες — και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα δικά του μάτια. Αυτή η δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγράφων αποδεικνύει τη γνήσια δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για πρωτοφανή διαφάνεια».