Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει από τα τέλη Απριλίου ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην αποδέσμευση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων σχετικά με τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα, στο πλαίσιο πολιτικής διαφάνειας.
Όπως ανέφερε, έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να εντοπίσουν και να αποχαρακτηρίσουν αρχεία που αφορούν πιθανή εξωγήινη ζωή, καθώς και περιστατικά με Unidentified Aerial Phenomena και Unidentified Flying Objects.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι προηγούμενες κυβερνήσεις απέκρυπταν πληροφορίες από τους πολίτες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
Αναφερόμενος στη δημοσιοποίηση των βίντεο και εγγράφων, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πλέον «ο λαός μπορεί πλέον να αποφασίσει μόνος του, “WHAT THE HELL IS GOING ON?”», προτρέποντας παράλληλα τους πολίτες να «διασκεδάσουν και να απολαύσουν» το υλικό.
Η ανάρτηση του Τραμπ
«Όσον αφορά την υπόσχεσή μου προς εσάς, το Υπουργείο Πολέμου έχει δημοσιεύσει την πρώτη δόση των αρχείων UFO/UAP στο κοινό για έλεγχο και μελέτη. Σε μια προσπάθεια για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στη Διοίκηση να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη και εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα.
Ενώ οι προηγούμενες Διοικήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα Έγγραφα και Βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: «ΤΙ ΣΤΟ Δ@@ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;». Καλή διασκέδαση και απόλαυση!».
President Trump posts on Truth Social: As for my promise to you, the Department of War has released the first tranche of the UFO/UAP files to the Public for their review and study.
UFO στην Ελλάδα: Χαμός με τα βίντεο και τις φωτογραφίες από το αμερικανικό Πεντάγωνο
Το αμερικανικό Πεντάγωνο δρομολογεί τη σταδιακή δημοσιοποίηση φακέλων που σχετίζονται με αναφορές για UFO, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το κοινό να αξιολογήσει μόνο του τα στοιχεία για τα λεγόμενα «UAP».
Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν και άλλοι ομοσπονδιακοί φορείς, όπως ο Λευκός Οίκος, οι υπηρεσίες πληροφοριών, η NASA, το Υπουργείο Ενέργειας και το FBI.
Σε δημόσια τοποθέτησή του μέσω της πλατφόρμας X, το Πεντάγωνο υποστήριξε ότι στο παρελθόν υπήρχε τάση αποδυνάμωσης του ενδιαφέροντος γύρω από τέτοιες αναφορές, ενώ πλέον δίνεται έμφαση στη διαφάνεια και στην άμεση πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί την αποδέσμευση του σχετικού υλικού, το οποίο θα δημοσιεύεται τμηματικά.
Το μήνυμα του Τραμπ
Στη σελίδα του Υπουργείου Πολέμου ο Τραμπ στέλνει το εξής μήνυμα: «Με βάση το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί, θα δώσω εντολή στον Υπουργό Πολέμου και σε άλλα αρμόδεια υπουργεία και υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UAP) και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα εξαιρετικά περίπλοκα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».
Το μήνυμα του Χέγκσεθ
Το Πεντάγωνο ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια με τη διαδικασία αποδέσμευσης εγγράφων που αφορούν αναφορές για UFO, ενώ το 2022 το Κογκρέσο προχώρησε στη σύσταση ειδικής υπηρεσίας για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση σχετικού υλικού.
Η πρώτη δημόσια αναφορά της ομάδας αυτής, που δόθηκε στη δημοσιότητα το 2024, κατέγραψε μεγάλο αριθμό περιστατικών UAP, ωστόσο δεν παρουσίασε στοιχεία που να δείχνουν ότι οι αμερικανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ποτέ την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας.
Στο υλικό που έχει συγκεντρωθεί περιλαμβάνονται και οπτικοακουστικά ντοκουμέντα από την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων καταγραφή από τον Οκτώβριο του 2023 και ακόμη μία από τον Ιανουάριο του 2024, όπου εμφανίζονται άγνωστης προέλευσης ιπτάμενα αντικείμενα.
Το έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα πρόκειται για αναφορά αποστολής (MISREP) του αμερικανικού στρατού, που καταγράφει περιστατικό από επιχείρηση στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2024.
Σύμφωνα με την περιγραφή, μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εντόπισε ένα άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο (UAP), εκτιμώντας την ταχύτητά του περίπου στους 434 κόμβους, δηλαδή γύρω στα 800 χιλιόμετρα την ώρα. Το αντικείμενο χαρακτηρίστηκε ως διαμαντοειδούς σχήματος και φέρεται να διέθετε αισθητήρα στο κάτω μέρος, χωρίς να εκτελεί εμφανείς ελιγμούς.
Όπως αναφέρεται στην αναφορά, το UAP ήταν ορατό μόνο μέσω ειδικού αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας μικρού κύματος (SWIR), ενώ η παρατήρηση διήρκεσε περίπου δύο λεπτά.
Αναφορά για θέαση αντικειμένου από τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο