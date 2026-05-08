Πρόκειται για ένα κοινωνικό δράμα, που θα κερδίσει το κοινό με την έντονη πλοκή του και τις συνεχείς ανατροπές του, το οποίο θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη του Μαΐου.

Λίγο προτού το έργο συναντήσει το κοινό, παρακολουθήσαμε μαζί με τον συγγραφέα του έργου μία από τις τελευταίες πρόβες της παράστασης. «Εγραψα “Το στέρεο βήμα της Αντιγόνης” έχοντας απέραντη αγάπη για τους ανθρώπους και την οικογένεια, πίστη ότι οι πανανθρώπινες αξίες είναι πάντα παρούσες και οφείλουμε να τις διαφυλάξουμε», λέει στον «Ε.Τ.» ο πολυγραφότατος, βραβευμένος συγγραφέας Τάσος Μακράτος, ο οποίος έχει εκδώσει 18 έργα.

Γιατί κάνετε αναφορά στον τίτλο του έργου στην τραγική ηρωίδα του Σοφοκλή;

Υπακούοντας τον θείο νόμο και από αδελφική αγάπη, η Αντιγόνη του Σοφοκλή θάβει τον νεκρό αδελφό της και υφίσταται τις γνωστές τραγικές συνέπειες. Στο έργο μου, με τη σύγχρονη Αντιγόνη, την Κάθριν, εκτός από την αδελφική αγάπη, υπεισέρχεται και το θέμα της προδοσίας, δύο θέματα πανανθρώπινα και παγκόσμια.

Ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε στο κοινό;

Οταν γράφω ένα έργο, δεν ξεκινώ για να δώσω μηνύματα, δεν είμαι υπέρμαχος του διδακτισμού στη λογοτεχνία και την τέχνη. Μέσα, όμως, από την πλοκή και τα απρόοπτα του έργου και στο πλαίσιο της δράσης των ηρώων και των ηρωίδων, ξεπηδούν τα βαθύτερα νοήματα. Οπως ότι η λογική πρέπει να συμβαδίζει με τα συναισθήματα, ότι οι άνθρωποι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της ψυχικής και της ηθικής μας υπόστασης. Οτι στα ιδανικά θα βρούμε την ευτυχία και τον πραγματικό σκοπό της ζωής.

Μιλάτε για προδοσία. Γιατί προδίδουν οι άνθρωποι;

Για διάφορους λόγους. Ο άνθρωπος, παρασυρμένος είτε από τα πάθη του είτε από τα συμφέροντά του είτε από τους φόβους του, προδίδει τους συνανθρώπους του. Οταν ζούμε σε περιβάλλον προδοσίας ή καταπάτησης των συμφωνιών και των βεβαιοτήτων, η ανασφάλεια εξαπλώνεται απειλητική γύρω μας. Δεν γευόμαστε ούτε την ηρεμία ούτε την ευτυχία. Τελικά, δράστες και παθόντες απομένουν αδύναμοι και ηττημένοι.

Φθίνει στις μέρες μας η αδελφική αγάπη;

Η οικογένεια αποτελεί μια ομάδα που ενέχει τόσο το στοιχείο της αρμονίας όσο και τη συνιστώσα της σύγκρουσης. Η αδελφική αγάπη είναι ένα από τα θεμέλια της οικογένειας. Δεν φθίνει, μόνο που μερικές φορές είναι ο ατομισμός υπέρμετρος και εκφράζεται με άσχημο τρόπο και κατακριτέες πράξεις. Οι υπαρξιακές αγάπες, όπως είναι η αδελφική, ξεπερνούν το πρόσκαιρο και το επιφανειακό, είναι πάντα παρούσες.

Πότε θα θεωρήσετε ότι είχε επιτυχία το ανέβασμα του έργου σας;

Επιτυχία του έργου θα είναι να συγκινήσει δημιουργικά τον θεατή, να τον κάνει να στοχαστεί πάνω στις αξίες της ζωής, να τον οπλίσει με κουράγιο και δύναμη.

Μιλήστε μας για τον θίασό σας…

Ο Δημήτρης Κοντοδήμος είναι ένας έμπειρος και εμπνευσμένος σκηνοθέτης. Η παράσταση απογειώνεται με τα σκηνοθετικά ευρήματά του. Η συνεργασία μου μαζί του ήταν και είναι άψογη και δημιουργική. Η Αλεξάνδρα Καραβιώτη, ο Γρηγόρης Κεδρηνός, η Μιλένα Παρθενίου και ο Περικλής Λεβαδίτης, ηθοποιοί έμπειροι και προικισμένοι, σε πρώτη γραμμή δράσης. Μαζί τους η πιο νέα και χαρισματική Ροδούλα Χαμηλοθώρη, η οποία εργάζεται με επιτυχία και ως φωτομοντέλο, ενώ στην παράστασή μας είναι και βοηθός σκηνοθέτη. Επίσης, οι πιο νεαροί ηθοποιοί, Γιώργος Γαβαλάς, Παρασκευή Αργυριάδη, Μάνος Βασιλάκης και Βέρα Θεοδωρίδου, συμβάλλουν στην επιτυχία της παράστασης, όπως και η σκηνογράφος και ενδυματολόγος Μπέττυ Λυρίτη και ο συνθέτης Ιωάννης Προμπονάς.

Βραβευθήκατε για «Το Μυθιστόρημα του Ρόδου», το γαλλικό μεσαιωνικό έργο, το οποίο μελετήσατε και μεταφράσατε ποιητικά…

Το αριστουργηματικό «Το Μυθιστόρημα του Ρόδου», του Γκυγιώμ ντε Λορρίς, είναι έμμετρο μυθιστόρημα του 1230, που δεν έχει μεταφραστεί ποτέ έως σήμερα και αποτελεί ύμνο στη γυναίκα και τον ρομαντικό έρωτα. Η μελέτη και η ποιητική μετάφρασή του απευθείας από το γαλλικό μεσαιωνικό κείμενο απαίτησαν συνολικά δέκα χρόνια δουλειάς. Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις «Κέδρος» σε δίγλωσση έκδοση. Η Εταιρεία Ελλήνων Μεταφραστών Λογοτεχνίας με βράβευσε για το έργο μου αυτό και η απονομή του βραβείου θα γίνει στις 7 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής.

«ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ»

Του Τάσου Μακράτου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κοντοδήμος

Βοηθός σκηνοθέτη: Ροδούλα Χαμηλοθώρη

Πού: Θέατρο Αλκμήνη, Secret Room (Αλκμήνης 8, Πετράλωνα)

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα (19.00) και Τρίτη (21.00) του Μαΐου από 4/5 (πρεμιέρα)

Τιμές εισιτηρίων: 10-15 ευρώ

Πληροφορίες, κρατήσεις: 6972039319, 6957359831