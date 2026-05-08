Θηριώδεις γερανοί και δεκάδες άλλα μηχανήματα έργου δουλεύουν στα παλιά μαρμαράδικα για τη δημιουργία του καζίνο «Voria», τη μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν στις αρχές του χρόνου, αφού προηγήθηκε η αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έδωσε το «πράσινο φως» για την εκτέλεση του έργου.

Μέσα στον Απρίλιο, πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός, παρουσία των επενδυτών της εταιρίας North Star Entertainment, στην οποία συμμετέχουν το Δημόσιο, μέσω της ΕΤΑΔ, και η Athens Resort Cazino. Το έργο, που αναμένεται να κοστίσει περίπου 380 εκατ. ευρώ, φιλοδοξεί να εντάξει την περιοχή στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη με έναν πολυχώρο ψυχαγωγίας και φιλοξενίας υψηλής αισθητικής.

2.000 θέσεις εργασίας

Στο συγκρότημα «Voria» θα μετεγκατασταθεί το καζίνο της Πάρνηθας, με σκοπό να απελευθερωθεί ο Εθνικός Δρυμός. Το έργο θα περιλαμβάνει, επίσης, πάρκινγκ τριών επιπέδων, χώρους πολιτισμού και εκδηλώσεων, κέντρα ευεξίας με spa και πισίνες, αλλά και ποιοτικές επιλογές εστίασης. Η νέα επένδυση ετοιμάζει άνοιγμα και στον συνεδριακό τουρισμό, καθώς σχεδιάζεται χώρος συνεδρίων χωρητικότητας 1.400 ατόμων. Οι προδιαγραφές του έργου χαρακτηρίζονται ως υπερσύγχρονες από τους επενδυτές με θετικό οικολογικό αποτύπωμα. Το πράσινο θα κυριαρχεί, καθώς το 80% της έκτασης των 50.000 τετραγωνικών μέτρων στην οποία υλοποιείται το έργο θα είναι κήποι και ελεύθεροι χώροι. Τα 25.000 τετραγωνικά μέτρα σχεδιάζεται να παραχωρηθούν στον Δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς σκοπούς. Επίσης, προβλέπονται η ανακατασκευή του κόμβου Κηφισίας και Σπύρου Λούη, η διαπλάτυνση του παράδρομου της Κηφισίας και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την κυκλοφορία στην περιοχή. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί ότι στο νέο έργο θα διασφαλιστούν οι 1.000 θέσεις εργασίας του καζίνο της Πάρνηθας και θα δημιουργηθούν ακόμα 1.000, άμεσες ή έμμεσες, θέσεις εργασίας.

Ο Εθνικός Δρυμός

H μεταφορά του καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι εκτιμάται ότι θα μετριάσει σημαντικά την επιβάρυνση στο οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ενώ το ιστορικό συγκρότημα του «Mont Parnes» θα περάσει σε νέα εποχή. Οι επενδυτές έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν ποσό ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να ανακατασκευαστεί ο Πύργος Μυλωνά και να αποκατασταθεί το φυσικό τοπίο. Τα ακίνητα και το τελεφερίκ θα αποδοθούν στο Δημόσιο, προκειμένου να αξιοποιηθούν προς όφελος των κατοίκων της Αττικής, ενώ η North Star θα συνεχίσει να συμβάλλει στην προστασία του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας και στη συντήρηση του τελεφερίκ σε βάθος πέντε ετών από την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης δαπανώντας 1,5 εκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο.

Η έμπνευση για τη δημιουργία του «Mont Parnes» και την ονομασία του αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Στόχος ήταν να αποτελέσει προορισμό απόδρασης και ψυχαγωγίας για τους κατοίκους της Αττικής στην περιοχή Μαυροβούνι της Πάρνηθας σε υψόμετρο 1.078 μέτρων. Το «Mont Parnes» σχεδιάστηκε από τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Παύλο Μυλωνά και διακοσμήθηκε με έργα διάσημων Ελλήνων καλλιτεχνών, ενώ τα εγκαίνια έγιναν τον Ιούνιο του 1961.

Τότε, είχε χαρακτηριστεί κοσμικό γεγονός της χρονιάς, που έγινε σε συνθήκες λάμψης και χλιδής με περισσότερους από 700 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων ο τότε πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Καραμανλής, και ο υπουργός Προεδρίας, Κωνσταντίνος Τσάτσος, που έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων. Το 1969, το συγκρότημα παραχωρήθηκε στον Κύπριο επιχειρηματία Φρίξο Δημητρίου, με στόχο να δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις του καζίνο, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 1971. Το ευρύ κοινό γνώρισε το «Mont Parnes» από τα γυρίσματα ταινιών της εποχής, όπως «Ο εμίρης και ο κακομοίρης». Το ξενοδοχείο σταμάτησε να λειτουργεί λίγο καιρό μετά τον φονικό σεισμό της Πάρνηθας το 1999.