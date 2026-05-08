Το περιστατικό καταγράφηκε σε σχολική μονάδα στην πόλη Μπέλφορντ Ρόξο, με βραζιλιάνικα ΜΜΕ να αναφέρουν πως ο μηχανισμός ήταν κατασκευασμένος από σωλήνα που περιείχε καρφιά, βίδες και μεταλλικά αντικείμενα.

Οι τραυματίες είναι έφηβοι ηλικίας 13 έως 15 ετών. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα εκρηκτικό υλικό εξερράγη στον προαύλιο χώρο του σχολικού συγκροτήματος, αφού το περιεργάστηκε ένας μαθητής», ανέφεραν οι πυροσβέστες σε δελτίο Τύπου.

Bomba caseira explode em um colégio em Belford Roxo no bairro de Areia Branca até o momento oito crianças feridas. pic.twitter.com/9XcOmGfqFs — Caxias Alerta (@caxiasalerta1) May 8, 2026

Όπως έγινε γνωστό, οι μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ οι γιατροί εκτιμούν ότι θα λάβουν εξιτήριο μέσα στις επόμενες ώρες.

Μετά το περιστατικό, τα μαθήματα διακόπηκαν προσωρινά. «Τα μαθήματα ανεστάλησαν εωσότου να εγγυηθούμε την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού», αναφέρεται στην ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της στρατιωτικής αστυνομίας και ειδική ομάδα πυροτεχνουργών, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της έκρηξης και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο O Globo, δύο μαθητές φέρονται να μετέφεραν τον μηχανισμό μέσα στο σχολείο.