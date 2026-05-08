Η Κέιλα Μπούρες βρισκόταν στο σπίτι της στην περιοχή Ave Maria μαζί με το μωρό της, όταν άκουσε δυνατούς ήχους να προέρχονται από τη βεράντα. Όπως ανέφερε στο WINK-TV, αρχικά φοβήθηκε πως επρόκειτο για διάρρηξη, καθώς δεν μπορούσε να φανταστεί τι πραγματικά συνέβαινε.

Όταν κοίταξε έξω, διαπίστωσε ότι δύο μεγάλοι αλιγάτορες είχαν καταστρέψει το προστατευτικό πλέγμα της βεράντας και πάλευαν άγρια μεταξύ τους. Μάλιστα, κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που το ένα ζώο δάγκωνε την ουρά του άλλου.

Η ίδια εκτίμησε ότι τα ερπετά συγκρούονταν πιθανότατα για λόγους κυριαρχίας στην περιοχή και όχι για ζευγάρωμα, καθώς – όπως είπε – υπήρχαν τραυματισμοί και αίματα.

Στο σημείο κλήθηκε ειδικός διαχείρισης άγριων ζώων, ο οποίος κατάφερε έπειτα από προσπάθεια να απομακρύνει τους δύο αλιγάτορες και να τους μεταφέρει σε διαφορετική περιοχή.