Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 19:20 στην δημοτική κοινότητα Ζερβοχωρίων, όταν ένα αυτοκίνητο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ηλικίας 50 και 55 ετών, που βρισκόταν εντός του οχήματος.
Τραυματισμένες απεγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες από ΙΧΕ όχημα, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026
Επιχείρηση απεγκλωβισμού στήθηκε από την Πυροσβεστική, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
