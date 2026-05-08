Η κυπριακή σκηνική παρουσία κινείται ανάμεσα σε σύγχρονα στοιχεία και παραδοσιακές αναφορές, με μια εντυπωσιακή χορογραφία που ξεχωρίζει για την ένταση και τη θεατρικότητά της. Στην εμφάνιση κυριαρχεί το σκηνικό με το μεγάλο τραπέζι, το οποίο λειτουργεί ως βασικό στοιχείο της παράστασης, ενώ ενισχύεται και με εφέ φωτισμού και πυροτεχνήματα.

Το εντυπωσιακό τραπέζι της σκηνής, εξοπλισμένο με φωτεινό διάδρομο LED, επιτρέπει τη συμμετοχή τεσσάρων χορευτριών μαζί με την εκπρόσωπο της Κύπρου, δημιουργώντας ένα ενιαίο κινητικό σύνολο.

Οι πέντε performers χρησιμοποιούν το σκηνικό ως επιφάνεια κίνησης και πασαρέλα, ενώ η Antigoni Buxton εμφανίζεται με λευκή, κοντή δημιουργία διακοσμημένη με χάντρες, που παραπέμπει αισθητικά στην Αφροδίτη. Η Κύπρος θα εμφανιστεί στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision, στις 14 Μαΐου.

