Η εκτόξευση του πληθωρισμού τον Απρίλιο, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των τιμών της ενέργειας, δείχνει πόσο ευμετάβλητη παραμένει η κατάσταση και πόσα αποθέματα θα χρειαστούν μέχρι τον τερματισμό της κρίσης.

Το οικονομικό επιτελείο, έχοντας προβλέψει σωστά την εξέλιξη της κατάστασης, έλαβε μια σειρά μέτρων στήριξης που έχουν άμεση εφαρμογή, είναι προσωρινά και απολύτως στοχευμένα. Παράλληλα, ξεδιπλώνει σταδιακά και σε βάθος χρόνου ένα ευρύτερο πλέγμα προστασίας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δημοσιονομική ισορροπία.

Η στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν απαιτεί από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στρατηγική σκέψη. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες μπήκαν σε αυτή την περιπέτεια με ελλειμματικούς προϋπολογισμούς. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που διαθέτει μαξιλάρι ασφαλείας και οικονομία η οποία τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η επέκταση του επιδόματος των 300 ευρώ στις συντάξεις χηρείας για δικαιούχους άνω των 60 ετών αποκαθιστά μια αδικία χρόνων, ενώ ταυτόχρονα βγαίνει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με μέτρα στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία απαντούν στις αυξημένες ανάγκες από τις ανατιμήσεις που πυροδοτεί η κρίση στον Περσικό Κόλπο.