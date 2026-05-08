1927: Πραγματοποιούνται οι πρώτες Δελφικές Εορτές, με πρωτοβουλία του ποιητή Αγγελου Σικελιανού.

1936: Η Χωροφυλακή διαλύει βίαια συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. Δώδεκα νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των φονικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένος από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος», που θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.

1950: Ο Γαλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή, που έμεινε στην Ιστορία ως Διακήρυξη Σούμαν, θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

1956: Μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα καταλήγει σε συγκρούσεις με την Αστυνομία. Τέσσερις διαδηλωτές κι ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 165 από σφαίρες.

1967: Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Στυλιανού Παττακού, και Δημόσιας Τάξης, Παύλου Τοτόμη, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα «παντός ρυπαρού και ρακένδυτου ή φέροντος γενειάδα ή μακράν κόμη» τουρίστα. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα, αν και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες.

2009: Πεθαίνει ο Ευγένιος Σπαθάρης, Ελληνας καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών (γεν. 2/1/1924).