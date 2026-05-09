

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση και, παρά το γεγονός ότι συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, κρίθηκε ανέτοιμος. Έτσι, ο Ράφα Μπενίτεθ αναγκάστηκε να τον αφήσει εκτός πλάνων για την αναμέτρηση.

Παράλληλα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Σάντσες και Κάτρης, ενώ θεραπεία έκαναν οι Ίνγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς και Σισοκό, δημιουργώντας επιπλέον προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο.

Στην αποστολή για το ντέρμπι βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.