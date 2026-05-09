Το κρουαζιερόπλοιο, που ανήκει στην εταιρεία Princess Cruises, αναχώρησε από το λιμάνι Έβεργκλεϊντς στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα στις 28 Απριλίου και αναμένεται να δέσει τη Δευτέρα (11 Μαΐου).

Οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει, συνολικά 102 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος, έχουν τεθεί σε καραντίνα και έχουν διαχωριστεί από τους υγιείς ταξιδιώτες στο πλοίο Caribbean Princess, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Το πλοίο αυτή τη στιγμή πλέει ανοιχτά των βόρειων ακτών της Δομινικανής Δημοκρατίας και έχει προγραμματιστεί να προσεγγίσει τις Μπαχάμες, την Κυριακή (10 Μαΐου), σύμφωνα με το CruiseMapper, όπως αναφέρει η Mirror.

«Η Princess Cruises επιβεβαιώνει ότι ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων ανέφερε ήπια γαστρεντερική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Caribbean Princess στις 28 Απριλίου από το λιμάνι Έβεργκλεϊντς», ανέφερε σε δήλωσή της την Παρασκευή η εταιρεία. «Προχωρήσαμε άμεσα σε απολύμανση όλων των χώρων του πλοίου και ενισχύσαμε τα μέτρα καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού».

Η Princess Cruises φέρεται επίσης να δήλωσε ότι το Caribbean Princess θα καθαριστεί και θα απολυμανθεί πλήρως πριν ξεκινήσει ξανά δρομολόγιο, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι προκάλεσε την έξαρση.

Το CDC των ΗΠΑ ανέφερε ότι στο πλοίο βρίσκονται 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος. Ο νοροϊός, που συχνά αποκαλείται «χειμωνιάτικος ιός του εμετού», είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός του στομάχου που μπορεί να προκαλέσει εμετό και διάρροια, σύμφωνα με το NHS.

Τα συμπτώματα είναι δυσάρεστα αλλά συνήθως υποχωρούν μέσα σε περίπου δύο ημέρες. Αυτό συμβαίνει ενώ Βρετανοί απομακρύνονται αεροπορικώς από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο έχει πληγεί από έξαρση χανταϊού, με επιβάτες και πλήρωμα να αναμένεται να προσγειωθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο την Κυριακή.