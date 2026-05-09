Από την πλευρά της, η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση της εκεχειρίας που είχε ανακοινωθεί από το Κίεβο, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους χθες (8/5), ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να δει μία «μεγάλη παράταση» της εκεχειρίας: «Θα ήθελα να το δω να σταματάει. Το Ρωσία-Ουκρανία είναι το χειρότερο πράγμα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όσον αφορά την απώλεια ζωών. Είκοσι πέντε χιλιάδες νεαροί στρατιώτες κάθε μήνα. Είναι τρελό», είπε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.

Ρωσία: Χωρίς άρματα μάχης η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης υπό τον φόβο επίθεσης από την Ουκρανία

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ξεκίνησε στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης, με χιλιάδες στρατιώτες. Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, φοβούμενος ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πραγματοποιεί φέτος την παρέλαση χωρίς τανκς, πυραύλους ή άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό.

Τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του ίδιου του Πούτιν είναι φέτος αυξημένα, ενώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητού έχει επίσης διακοπεί.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας έκανε στην φετινή ομιλία του αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι ο ρωσικός στρατός πολεμά εναντίον «επιθετικών» δυνάμεων υποστηριζόμενων από το ΝΑΤΟ. Πρόσθεσε ότι το μεγάλο επίτευγμα του Κόκκινου Στρατού στον αγώνα κατά της ναζιστικής Γερμανίας εμπνέει τους σημερινούς στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία. Η νίκη θα «σφυρηλατηθεί τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στα μετόπισθεν», είπε ο Πούτιν, τονίζοντας πως ο σκοπός της Μόσχας είναι «δίκαιος».

Πάντως, η μειωμένη στρατιωτική παρουσία και η παρουσία λιγότερων διεθνών επισκεπτών φέτος θεωρούνται ενδεικτικές της κατάστασης στο πεδίο της μάχης, όπου η Ρωσία δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από τις αντεπιθέσεις του Κιέβου.

«Φτωχή» η φετινή παρέλαση – Σε οθόνες προβλήθηκαν τα άρματα μάχης

H παρέλαση του 2026 δεν περιελάμβανε άρματα μάχης ή άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό. Αντ’ αυτού, όπλα όπως ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Yars, το νέο πυρηνικό υποβρύχιο Arkhangelsk, το όπλο λέιζερ Peresvet, το μαχητικό Sukhoi Su-57, το σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος S-500 και μια σειρά από drones και πυροβολικό προβλήθηκαν σε γιγαντιαίες οθόνες στην Κόκκινη Πλατεία και στην κρατική τηλεόραση.

Μόνον μερικά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τους πύργους του Κρεμλίνου, καθώς ο Πούτιν εκφωνούσε την οκτάλεπτη ομιλία του, υποσχόμενος νίκη στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Ρώσοι στρατιώτες και ναύτες, μερικοί από τους οποίους έχουν υπηρετήσει στην Ουκρανία, παρέλασαν και ζητωκραύγασαν καθώς ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παρακολουθούσε, καθισμένος δίπλα σε Ρώσους βετεράνους, στην σκιά του Μαυσωλείου του Βλαντιμίρ Λένιν. Παρέλασαν επίσης Βορειοκορεάτες στρατιώτες, οι οποίοι πολέμησαν εναντίον Ουκρανών στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Αφού η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση των μονομερών εκεχειριών που είχαν κηρύξει τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη εκεχειρία από το Σάββατο έως τη Δευτέρα, η οποία υποστηρίχθηκε τόσο από το Κρεμλίνο, όσο και από το Κίεβο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να ανταλλάξουν 1.000 κρατούμενους.