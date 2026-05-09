Ο Άσαντ Χουσεΐν κρίθηκε ένοχος για συστηματική καταδίωξη της πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με την αστυνομία του Τσέσαϊρ, στην Αγγλία, ο άνδρας δημιούργησε ψεύτικο προφίλ της γυναίκας στο Tinder και στη συνέχεια έστελνε μηνύματα σε άνδρες, ενθαρρύνοντάς τους να εισβάλλουν στο σπίτι της και να τη βιάσουν.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο του Μάντσεστερ, τουλάχιστον 18 άνδρες έφτασαν στο σπίτι της γυναίκας, πιστεύοντας ότι τους είχε προσκαλέσει η ίδια.

Στα μηνύματα του ψεύτικου λογαριασμού, ο δράστης περιέγραφε δήθεν «φαντασιώσεις βιασμού» και έλεγε στους άνδρες ότι ακόμη και αν η γυναίκα έλεγε «όχι», αυτό σήμαινε πως «το ήθελε περισσότερο».

Σε μία περίπτωση, άνδρας έσπασε γυάλινο τμήμα της εξώπορτας προσπαθώντας να μπει μέσα, αφού προηγουμένως είχε λάβει οδηγίες να «σπρώξει δυνατά» την πόρτα.

Σε άλλο περιστατικό, άγνωστος μπήκε μέσα στο σπίτι ενώ η γυναίκα απουσίαζε, την ώρα που η ανήλικη κόρη της βρισκόταν μόνη της στον επάνω όροφο.

Ο Χουσεΐν είχε μάλιστα συστηθεί στην πρώην σύντροφό του με το ψεύτικο όνομα «Μικ Ρένεϊ», το οποίο διατήρησε και αφότου χώρισαν. Για να διατηρήσει την ψευδή του ταυτότητα, κυκλοφορούσε με δύο κινητά, άλλαξε τις πινακίδες του αυτοκινήτου του και ενεργοποιούσε τους ψεύτικους λογαριασμούς από απομονωμένα σημεία κοντά στο σπίτι του θύματος.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν μέσω κινήσεων του οχήματός του και ψηφιακών δεδομένων που συνέδεσαν το ψεύτικο προφίλ με τον ίδιο.

Αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση δήλωσαν ότι ο 36χρονος επιχείρησε να εξαπολύσει «απόλυτο τρόμο» απέναντι στην πρώην σύντροφό του. Τον χαρακτήρισαν ένα «εξαιρετικά δόλιο άτομο» του οποίου η μόνη πρόθεση ήταν να βλάψει το θύμα του. Όπως τόνισαν, ο δράστης δεν ανέλαβε ποτέ ευθύνη για τις πράξεις του και πίστευε ότι θα κατάφερνε να ξεγελάσει τις Αρχές.

Η δίκη διήρκεσε εννέα ημέρες και ο Χουσεΐν κρίθηκε ένοχος για stalking (παρακολούθηση, καταδίωξη) και σοβαρή παρενόχληση. Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Ιούνιο.