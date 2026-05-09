

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, το voucher του Fuel Pass θα μπορεί να χρησιμοποιείται έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι έχουν στη διάθεσή τους αρκετούς μήνες ακόμη για να εξαργυρώσουν το ποσό της ενίσχυσης στις αγορές καυσίμων τους.

Η επιδότηση καυσίμων (Fuel Pass) εξετάζεται να επανέλθει για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται νέο σχήμα ενίσχυσης οδηγών, αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόστηκε την περίοδο Απριλίου–Μαΐου.

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet ή μέσω ΚΕΠ.

Ποσά ενίσχυσης Fuel Pass

Η επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

Νησιωτικές και ειδικές περιοχές (Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή και Νήσοι Αττικής):

60€ μέσω ψηφιακής κάρτας

50€ με τραπεζική κατάθεση

Υπόλοιπη Ελλάδα:

50€ μέσω ψηφιακής κάρτας

40€ με τραπεζική κατάθεση

Μοτοσυκλέτες / μοτοποδήλατα:

35€ στις ειδικές περιοχές (ψηφιακή κάρτα) / 30€ (κατάθεση)

30€ στην υπόλοιπη χώρα (ψηφιακή κάρτα) / 25€ (κατάθεση)

Επίδομα παιδιού 150 ευρώ

Τον Ιούνιο αναμένεται να πληρωθεί και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα ως έκτακτο μέτρο.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2025.

Το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά με τον αριθμό των παιδιών και εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα.

Chios Pass 2026 και Kythira Pass 2026

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υποβληθούν μέσω του gov.gr από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 Μαΐου 2026.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026».

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα, πρόσωπα σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Από το πρόγραμμα αποκλείονται όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι ή ωφελούμενοι στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 ή 2026-2027, όσοι έχουν επιλεγεί για συναφή παροχή από άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοι τους κύρια κατοικία στη Χίο, όπως αυτή προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του 2024.