Το γεγονός ότι 508 εκατομμύρια άνθρωποι διαγκωνίζονται για ένα από τα πανάκριβα 7 εκατομμύρια χαρτάκια της ποδοσφαιρικής γιορτής επαναβεβαίωσε την κυριαρχία της μπάλας στα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων.

Παρά ταύτα η μετάδοση των αγώνων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου (11 Ιουνίου- 16 Ιουλίου, σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό) δεν είναι ακόμη εξασφαλισμένη σε Κίνα-Ινδία. Κανείς από τους δύο πληθυσμιακούς γίγαντες δεν προκρίθηκε στους 48 φιναλίστ (ποδοσφαιρικοί νάνοι γαρ), πλην όμως το ενδιαφέρον των φιλάθλων τους παραμένει τεράστιο. Θεωρείται αδιανόητο να μη βρεθεί λύση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Γαλλία του «Μαδριλένου» Κιλιάν Εμπαπέ και της «πυρηνοκίνητης» Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει ξεκάθαρο φαβορί. Το 40% των ερωτηθέντων σε παγκόσμια έρευνα της Bank of America απάντησε ότι οι μπλε θα σηκώσουν το τρόπαιο και ο Εμπαπέ θα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ. Ωστόσο, η «Πυθία» της ΑΙ υπέδειξε στην BofA την Ισπανία!

Στο μεταξύ, το «δυναμικό» σύστημα τιμολόγησης εισιτηρίων της FIFA, που θυμίζει τις διακυμάνσεις των έγχρωμων τιμολογίων της ΔΕΗ και τα σκαμπανεβάσματα της διεθνούς αγοράς ενέργειας, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το CNBC, οι τιμές ξεκινούν από 380 δολάρια, για το ματς «β’ διαλογής» Κουρασάο-Ακτή Ελεφαντοστού στη Φιλαδέλφεια και φτάνουν τις 4.105 δολάρια για τον αγώνα ΗΠΑ-Παραγουάη στο Λος Αντζελες. Στην επίσημη πλατφόρμα επαναπώλησης της FIFA υπήρξε εισιτήριο που τιμολογήθηκε στα… 11,5 εκατομμύρια δολάρια! Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας σε αυτόν τον παρανοϊκό καπιταλισμό;