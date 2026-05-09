Στην Gen Z ανήκουν τα άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1996 και 2010 και είναι σήμερα 16-30 ετών. Η γενιά αυτή αποτελεί την πρώτη που γεννήθηκε και μεγάλωσε με το ίντερνετ, γι’ αυτό τον λόγο ονομάζονται και «ψηφιακοί ιθαγενείς» – σε αντίθεση με τους αμέσως προηγούμενους, τους «millennials» (1981-1995), οι οποίοι δεν μεγάλωσαν με ένα…τάμπλετ στο χέρι και γνώρισαν αρχικά μία πιο «πρωτόγονη» εκδοχή του διαδικτύου.

Μεγάλες εταιρίες όπως η Deloitte και η McKinsey πραγματοποίησαν έρευνες το 2025, που αποκαλύπτουν το πώς οι νεαροί ενήλικες (και μη) της Gen Z βλέπουν το μέλλον τους, τον κόσμο και την κοινωνία. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι λεγόμενοι «Zennials» περνούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους ονλάιν, κυρίως στο κινητό. Το TikTok κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στις τάσεις και την κουλτούρα της Γενιάς Z, η οποία αποτελεί το 60% των χρηστών της εφαρμογής. Οι Gen Z περνούν 2,5 φορές περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο σε σχέση με τους millennials, ενώ σε μερικές περιοχές του πλανήτη (π.χ. Ασία), ξοδεύουν κατά μέσο όρο 6 ώρες την ημέρα στο κινητό.

«Ναι» στους influencers αλλά με…σύνεση

Ο τρόπος που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο οι Zennials διαφέρει επίσης σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, αφού οι νέοι απορρίπτουν τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google), προτιμώντας να ενημερώνονται για καινούργια προϊόντα ή μέρη μέσα από τα social media. Σύμφωνα με την GWI (Global Web Index), το 51% της Gen Z ανακαλύπτει νέες μάρκες μέσω των social media, ενώ εμπιστεύεται περισσότερο τις κριτικές προϊόντων που προέρχονται από «πραγματικά» άτομα (π.χ. influencers) αντί για τις ανώνυμες κριτικές στα website ή τις παραδοσιακές διαφημίσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι καταναλωτές της Γενιάς Ζ φαίνεται να έχουν αναπτύξει κάποιους μηχανισμούς άμυνας απέναντι στο ατελείωτο περιεχόμενο που τους «βομβαρδίζει» καθημερινά: Σύμφωνα με την Radial, σχεδόν οι μισοί (47%) περιμένουν μερικές ημέρες πριν ολοκληρώσουν μια αγορά για να βεβαιωθούν ότι τη χρειάζονται, σε αντίθεση με τους Millennials που τείνουν να αγοράζουν περισσότερο με βάση την παρόρμηση της στιγμής. Η McKinsey χαρακτηρίζει την Gen Z ως “Truthers” (αναζητητές της αλήθειας). Λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που αισθάνονται, η αγοραστική τους συμπεριφορά είναι πιο «υπολογισμένη» και λιγότερο συναισθηματική σε σύγκριση με την καταναλωτική μανία των παλαιότερων γενιών. Με λίγα λόγια, οι Ζ «εμπνέονται από παντού, αλλά εμπιστεύονται δύσκολα».

Εκτός από προϊόντα και υπηρεσίες, οι Zennials επιλέγουν τα social media ως βασική πηγή ενημέρωσης για την επικαιρότητα. Μάλιστα, σύμφωνα με εκθέσεις του Reuters Institute (Digital News Report 2024-2025) και της GWI, η Gen Z δεν «αναζητά» την είδηση, αλλά «σκοντάφτει» πάνω της. Το 66% των νέων ενημερώνεται κυρίως μέσω ειδοποιήσεων (push notifications) στο κινητό, χωρίς να ανοίγει απαραίτητα την είδηση. Το Instagram αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα για τις ειδήσεις (30%), ενώ το YouTube προτιμάται για αναλύσεις και how-to περιεχόμενο (23%). Και πάλι, ωστόσο, η Γενιά Ζ εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στα όσα παρακολουθεί στο διαδίκτυο, με το 32% να δηλώνει πως δεν εμπιστεύεται καμία πηγή ειδήσεων για αντικειμενική ενημέρωση.

Gen Z: «Πνιγμένοι» στο άγχος και την οικονομική αβεβαιότητα

Η Γενιά Ζ ξεχωρίζει – αρνητικά – για έναν ακόμη λόγο: Το στρες που τη διακατέχει. Στην Αμερική, η Ένωση Αμερικανών Ψυχολόγων πραγματοποίησε έρευνα που κατέδειξε πως το 91% των Zennials έχει βιώσει τουλάχιστον ένα σωματικό ή ψυχικό σύμπτωμα λόγω στρες (όπως έλλειψη κινήτρου ή αίσθημα κατάθλιψης). Η απαισιοδοξία της συγκεκριμένης γενιάς συνδέεται με ποικίλους παράγοντες, όπως οι αλλεπάλληλες γεωπολιτικές αναταραχές/ πόλεμοι, οι οικονομικές κρίσεις και η πρόσφατη εμπειρία της πανδημίας του κορονοϊού. Οι νεαροί ενήλικες ανησυχούν πολύ και για την κλιματική αλλαγή, πολλές φορές στον ίδιο βαθμό που ανησυχούν για τα οικονομικά τους.

Η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει στο «βάθρο» των πηγών άγχους για τη Γενιά Ζ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικονομική εξάρτηση της Gen Z από τους γονείς είναι εξαιρετικά υψηλή, με τα ποσοστά να κυμαίνονται μεταξύ 45% και 65%, ανάλογα με την ηλικιακή υποομάδα και τη χώρα. Στην Ελλάδα, το ποσοστό της Gen Z που δήλωσε ότι εξαρτάται οικονομικά από τους γονείς του ανέρχεται στο 62%, σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα «Νέοι και Εργασία 2025» του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ). Μόλις το 20% των νέων εργαζομένων στην Ελλάδα δήλωσε πως καταφέρνει να ζει αυτόνομα. Το 45% συνεχίζει να διαμένει στο πατρικό του, ποσοστό που εκτοξεύεται στο 65% για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση. Στην Ευρώπη των 27, περίπου το 61% των νέων ηλικίας δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητο, βασιζόμενο κυρίως στην οικογένεια ή σε κρατική υποστήριξη.

Καριέρα VS ευεξία: Οι Gen Z ψηφίζουν… το δεύτερο

Η απογοήτευση και η ανασφάλεια που βιώνει η Γενιά Ζ έχει επηρεάσει και τις εργασιακές της φιλοδοξίες αφού, σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte, μόλις το 6% των νέων θέτει ως στόχο την κατάκτηση μίας διευθυντικής θέσης. Εν αντιθέσει, το 22% δήλωσε πως κύριος στόχος του είναι η επίτευξη οικονομικής ελευθερίας.

Ταυτόχρονα, η Γενιά Ζ δίνει μεγάλη βαρύτητα στο εάν η δουλειά μπορεί να τους παρέχει ένα αίσθημα «σκοπού» (89%), ενώ η ψυχική ισορροπία και ευεξία λαμβάνουν ρόλο – «κλειδί» για την επιλογή μίας θέσης εργασίας. Ένα συντριπτικό 61% δήλωσε στην Deloitte (το 2024) πως θα άφηνε τη δουλειά του για μια άλλη, με καλύτερες παροχές ψυχικής υγείας. Ενώ οι Millenials υπήρξαν η γενιά του «work-life balance» (ισορροπία δουλειάς και προσωπικής ζωής), οι Zennials απαιτούν ο εργασιακός τους χώρος όχι μόνο να μην επιβαρύνει, αλλά να «προστατεύει» ενεργά την ψυχική τους ισορροπία.

Οι Millenials προσπάθησαν να βάλουν όρια στους εργοδότες τους (π.χ. «μην με παίρνετε τηλέφωνο μετά τις 6»), ενώ η Γενιά Ζ επιλέγει τον εργοδότη της με βάση τις αξίες του. Γενικά, η Γενιά Ζ δίνει μεγάλη έμφαση στις αξίες της και δε διστάζει να «μποϊκοτάρει» προϊόντα, εταιρίες και πρόσωπα που δεν ευθυγραμμίζονται με αυτές. Ενδεικτικό αυτού είναι και το γεγονός πως το 64% των νέων είναι διατεθειμένο να πληρώσει υψηλότερη τιμή για βιώσιμα προϊόντα.

AI: Ένα δίκοπο μαχαίρι για τους Zennials

Όσον αφορά το AI – που είναι κάτι σχετικά καινούργιο ακόμη και για τους ίδιους – οι εκπρόσωποι της Γενιάς Ζ δείχνουν ενθουσιασμό, ανάμεικτο με επιφυλακτικότητα. Παρά την άνοδο του TikTok, ένα σημαντικό 18% της Gen Z χρησιμοποιεί πλέον τα AI chatbots ως κύρια μηχανή αναζήτησης για σύνθετα ερωτήματα, ενώ το 80% βλέπει θετικά το AI ως ένα εργαλείο που τους απαλλάσσει από τις χρονοβόρες, επαναλαμβανόμενες εργασίες στον επαγγελματικό χώρο. Παρόλα αυτά, το 50% προέβλεψε ότι το AI θα «του πάρει τη δουλειά» μέσα στην επόμενη δεκαετία. Στην έρευνα της Deloitte (2025), το 74% των Zennials δήλωσαν ότι το AI θα αλλάξει τον τρόπο που εργάζονται μέσα στον επόμενο χρόνο. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλαγές, οι νέοι επικεντρώνονται τόσο στην ανάπτυξη των τεχνικών τους δεξιοτήτων, όσο και στην ανάπτυξη των λεγόμενων «soft skills» (π.χ. ενσυναίσθηση, συνεργασία, ηγεσία), τις οποίες θεωρούν επίσης πιο κρίσιμες από ποτέ.