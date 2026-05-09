Στις μέρες μας, η φράση αυτή απέκτησε μια ανησυχητικά διάσταση, καθώς τα ηλεκτρικά πατίνια «εισέβαλλαν» στην καθημερινότητά μας, αλλά ίσως, όχι με τους σωστούς όρους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν σημαντικά ενώ πάνω από το 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα. Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει με σαφήνεια ότι η μικροκινητικότητα, αν και αποτελεί βιώσιμη και ευέλικτη λύση μετακίνησης στις πόλεις, εντάσσεται σε ένα οδικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.

Οι ειδικοί θέτουν ως μέγιστη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στον δρόμο με την παράλληλη ενημέρωση για την ένταξη της μικροκινητικότητας στο σύγχρονο οδικό περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι η χρήση πατινιών δεν αποτελεί απλώς μία εναλλακτική μορφή μετακίνησης, αλλά συνεπάγεται την πλήρη ένταξη στο οδικό σύστημα, με δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Ο οδηγός θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες, να προστατεύει τον εαυτό του και να σέβεσαι όλους τους χρήστες της οδού.

Ανησυχητικά στοιχεία για τα τροχαία με τα πατίνια στην Ελλάδα

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, με τα στοιχεία να προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια, ιδιαίτερα των ανηλίκων. Σύμφωνα με δεδομένα της ΠΟΕΔΗΝ, μέσα στο 2025 περίπου 400 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία έπειτα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

Η κατάσταση φαίνεται να συνεχίζεται και το 2026, καθώς μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους έχουν ήδη καταγραφεί 150 τραυματισμοί ανηλίκων. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τα τροχαία είναι επίσης ανησυχητικά. Το 2025 σημειώθηκαν συνολικά 109 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα και τα 4 σοβαρά. Για το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 τροχαία ατυχήματα. Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη συχνότητα του φαινομένου, καθώς κατά μέσο όρο σημειώνονται περίπου 9 ατυχήματα κάθε μήνα, δηλαδή ένα ατύχημα σχεδόν κάθε τρεις ημέρες.

Θρήνος στην Ηλεία για τον θάνατο του 13χρονου με το πατίνι

Στο πένθος βυθίστηκαν τα Μακρίσια Ηλείας μετά τον θάνατο ενός 13χρονου στα τέλη Απριλίου, που παρασύρθηκε με το πατίνι του από αυτοκίνητο και άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν ο 13χρονος κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένo αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όπου παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Το 13χρονο αγόρι ήταν ήδη νεκρό όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

«Υπάρχουν ανοικτά ζητήματα για την χρήση των πατινιών»

Αρκετοί συγκοινωνιολόγοι, που το ερευνητικό τους αντικείμενο είναι προσανατολισμένο στη βιώσιμη κινητικότητα και την οδική ασφάλεια, ισχυρίζονται ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι υποδομές που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του συγκεκριμένου μέσου. Και πως είναι λάθος η προσέγγιση που θέλει την απομάκρυνση των μέσων μικροκινητικότητας από τους δρόμους της πόλης επειδή δεν υπάρχουν οι υποδομές που θα στηρίξουν την ανάπτυξή τους.

Αυτό άλλωστε ζητάει και προβλέπει η στρατηγική της Ευρώπης για την ανάπτυξη της βιώσιμης και έξυπνης αστικής κινητικότητας, αρκεί να υπάρχει και το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα βάζει κανόνες και στη λειτουργία των ενοικιαζόμενων στόλων ηλεκτρικών πατινιών μέσα στην πόλη, η οποία προσώρας είναι άναρχη και προκαλεί αντιδράσεις.

Τελικά όμως, το ηλεκτρικό πατίνι έχει «δαιμονοποιηθεί» στην Ελλάδα; Υπάρχουν κενά στη νομοθεσία και πόσο αυτά επηρεάζουν την κυκλοφορία και τη ζωή των πολιτών; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τα τροχαία ατυχήματα με τα πατίνια και τι ισχύει στην Ευρώπη;

Ο Καθηγητής του ΕΜΠ και Διευθυντής Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του ΕΜΠ, Γιώργος Γιαννής μιλώντας αποκλειστικά στο ET Magazine του EleftherosTypos.gr απαντά στα «καυτά» ερωτήματα που ταλανίζουν τους πολίτες και υπογραμμίζει πως το ζήτημα δεν είναι να αποκλειστούν τα πατίνια επειδή δεν υπάρχουν υποδομές, αλλά να δημιουργηθούν αυτές για να έχουμε ακόμα περισσότερα.

Υπάρχουν κενά στη νομοθεσία για τα πατίνια και πόσο αυτά επηρεάζουν την κυκλοφορία και τη ζωή των πολιτών;

Ήδη από το 2021, η Ελλάδα διαθέτει μια πολύ πλήρη Νομοθεσία για την κυκλοφορία των πατινιών, η οποία ακολουθεί όλες τις σύγχρονες τάσεις της Νομοθεσίας στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, δεδομένου ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τα μείζονα ζητήματα κυκλοφορίας και ασφάλειας αντιμετωπίζονται επαρκώς, με την υποχρεωτική χρήση του κράνους, το μέγιστο όριο ταχύτητας στα 25 km/h και την κυκλοφορία σε οδούς με όριο ταχύτητας έως 50km/h, δηλαδή απαγορεύεται η κυκλοφορία τους στους μεγάλους άξονες.

Βεβαίως υπάρχουν ανοικτά ζητήματα, σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και τις πινακίδες κυκλοφορίας, που όμως σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη συζητιούνται αλλά δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί (όπως δεν έχουν θεσμοθετηθεί ούτε για τα ποδήλατα), με βασικό επιχείρημα τη μη αποθάρρυνση της χρήσης αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον μέσου μετακίνησης.

Θεωρείτε ότι έχει «δαιμονοποιηθεί» το ηλεκτρικό πατίνι;

Το ηλεκτρικό πατίνι βεβαίως έχει δαιμονοποιηθεί, καθότι πρωταρχικά “ενοχλεί” την άνεση της κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων που εξακολουθούν να αποτελούν το “απόλυτο πρότυπο” της ελληνικής κοινωνίας για τις μετακινήσεις, ενάντια στις σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις. Η δαιμονοποίηση αυτή είναι όμως τελείως άδικη, καταρχήν διότι τα σοβαρά ατυχήματα με πατίνια είναι ελάχιστα σε σχέση τα ατυχήματα όλων των άλλων οχημάτων, με τους 1-3 νεκρούς ετησίως να αποτελούν λιγότερο από το 0,5% του συνόλου των 517 θανάτων σε τροχαία ατυχήματα, γεγονός αναμενόμενο αφού κυκλοφορούν πρώτιστα σε πολύ κεντρικές περιοχές με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ταυτόχρονα, όμως αποτελούν κατεξοχήν μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και διότι δεν εκπέμπουν ρύπους αλλά και διότι καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο στην οδό, αφού στον ίδιο χώρο που καταλαμβάνει ένα αυτοκίνητο με 1,2 επιβαίνοντες κατά μέσο όρο μπορούν να κυκλοφορήσουν 8 αναβάτες πατινιών.

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια; Οι αναβάτες, οι οδηγοί των αυτοκινήτων ή άλλοι παράγοντες;

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των τροχαίων ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια ευθύνεται η ταχύτητα, είτε του πατινιού, είτε των άλλων οχημάτων είτε και των δύο οδηγών. Βέβαια, πίσω από τις ακατάλληλες ταχύτητες κρύβεται και η ευθύνη της Πολιτείας να μην αστυνομεύει συστηματικά τις παραβάσεις ταχύτητας όλων των οχημάτων, αλλά και η έλλειψη παιδείας τόσο των οδηγών των αυτοκινήτων όσο και των πατινιών, και των γονιών και των σχολείων που δεν παρέχουν την απαραίτητη κυκλοφοριακή εκπαίδευση στα παιδιά-αναβάτες των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Με χαμηλότερες ταχύτητες κυκλοφορίας όλων μέσα στην πόλη, μειώνεται σημαντικά τόσο η πιθανότητα ατυχήματος όσο και η σοβαρότητά τους, ειδικά για τους ευάλωτους χρήστες της οδού όπως οι αναβάτες των πατινιών.

Μπορούν να συνυπάρξουν με τα άλλα οχήματα και τροχοφόρα στο δρόμο τα πατίνια ή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους; Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές;

Σίγουρα χρειάζονται ποδηλατόδρομοι και ποδηλατο-λωρίδες για την ασφαλέστερη κυκλοφορία και των πατινιών και των ποδηλάτων, τους οποίους όμως στην Ελλάδα βρίσκουμε μόνο σε λίγες πόλεις, ως αποτέλεσμα της τεράστιας προσκόλλησης και των πολιτών και της Πολιτείας στην εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων και όχι των μετακινουμένων. Καθώς η χρήση των πατινιών αυξάνεται στη χώρα μας, οι Αρχές οφείλουν να τολμήσουν και να αρχίσουν να μετατρέπουν σταδιακά τον δημόσιο χώρο από απέραντα πάρκινγκ οχημάτων σε ποδηλατολωρίδες εξυπηρέτησης αυτών των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μετακίνησης.

Εν τω μεταξύ βέβαια, τα πατίνια μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια σε συνθήκες μικτής κυκλοφορίας με τα άλλα οχήματα, όπως επίσης συμβαίνει και σε αρκετές περιπτώσεις σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, αρκεί οι ταχύτητες όλων των οχημάτων να είναι χαμηλές, γεγονός αρκετά συνηθισμένο στις συμφορημένες κεντρικές περιοχές.

Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο εξωτερικό και ποιες οι διαφορές με την Ελλάδα;

Σε όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη κυκλοφορούν συνεχώς περισσότερα πατίνια, διότι αποτελούν έναν βολικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνησης στις πολυσύχναστες κεντρικές περιοχές των πόλεων. Μοναδική εξαίρεση που απαγορεύονται τα πατίνια αποτελεί η Ολλανδία για λόγους δημόσιας υγείας, καθότι η τόσο διαδεδομένη χρήση των ποδηλάτων περιλαμβάνει καθημερινή σωματική άσκηση που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία των Ολλανδών, η οποία αναμένεται να χειροτερέψει από την χωρίς φυσική προσπάθεια χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Επίσης στο Παρίσι έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία των κοινόχρηστων πατινιών (όχι των ιδιωτικών) για αποφυγή ενόχλησης κυρίως των πεζών από την άναρχη στάθμευση των πατινιών επί των πεζοδρομίων και στο Λονδίνο η κυκλοφορία των ιδιωτικών πατινιών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους κανόνες κυκλοφορίας των πατινιών με 17 κράτη να έχουν θέσει όριο ταχύτητας 25km/h (όπως και στην Ελλάδα) και 10 κράτη με όριο ταχύτητας 20km/h, 5 κράτη με υποχρεωτική χρήση του κράνους από όλους (όπως και στην Ελλάδα), 14 κράτη με υποχρεωτική χρήση του κράνους για αναβάτες με ηλικία κάτω των 18 ετών ή και μικρότερες ηλικίες και 9 κράτη χωρίς υποχρεωτική χρήση του κράνους.

Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό σοβαρών ατυχημάτων είναι πολύ χαμηλό, όπως και στην Ελλάδα, με 148 νεκρούς με πατίνια στο σύνολο των 19.954 νεκρών το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό 0,74%.

Βασικές διαφορές με την Ελλάδα, αποτελούν καταρχήν οι πολύ περισσότερες ποδηλατο-λωρίδες αλλά και οι κανόνες στάθμευσης των κοινόχρηστων πατινιών που σε πολλές πόλεις στη Ευρώπη υποχρεώνεται o οδηγός να σταθμεύσει το κοινόχρηστο πατίνι μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για πατίνια, αλλιώς δεν ξεχρεώνεται τη χρήση του.

Πάνω σε ποιο πλαίσιο θα πρέπει να κινηθεί η Πολιτεία για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των αναβατών στα πατίνια, των οδηγών και των πεζών;

Η Κυβέρνηση έχει καταρχήν κάνει ένα τολμηρό και θεμελιώδες βήμα, τη θέσπιση του ορίου ταχύτητας των 30km/h στο σύνολο των μικρών οδών της πόλης (με μια λωρίδα κυκλοφορίας σε μία ή δύο κατευθύνσεις), εκεί δηλαδή που κυκλοφορούν τα πατίνια, επιτρέποντας έτσι μια πολύ ασφαλέστερη κυκλοφορία των πατινιών αλλά και όλων των ευάλωτων χρηστών της οδού: πεζών, ποδηλατών, μοτοσυκλετιστών. Απομένει βέβαια η σταδιακή συστηματική αστυνόμευση και αποδοχή του βασικού αυτού μέτρου από τους οδηγούς όλων των οχημάτων.

Συστηματική αστυνόμευση βέβαια χρειάζεται και σε ολόκληρη τη χώρα για την τήρηση των θεμελιωδών κανόνων ασφάλειας των πατινιών, όπως η χρήση του κράνους, το μέγιστο όριο ταχύτητας στα 25 km/h και η κυκλοφορία σε οδούς με όριο ταχύτητας έως 50km/h.

Άλλωστε η Πολιτεία είναι εκείνη που καθοδηγεί την αλλαγή κουλτούρας με τη σύγχρονη νομοθεσία και τη συστηματική αστυνόμευση και στην Ελλάδα και διεθνώς.

Οι σκέψεις της κυβέρνησης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Τα πολύ συχνά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια – που σε μερικές των περιπτώσεων έχουν αποβεί μοιραία – με τελευταίο θύμα τον 13χρονο Κωνσταντίνο από την Ηλεία, είναι ο λόγος που τα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη επεξεργάζονται ήδη νέα και πιο αυστηρή νομοθετική ρύθμιση, όπως αποκάλυψε το EleftherosTypos.gr την περασμένη Τρίτη (5/5). Παρότι τα ηλεκτρικά πατίνια έγιναν ευρέως γνωστά στην χώρα μας την περίοδο της πανδημίας, προωθώντας παράλληλα την πράσινη κινητικότητα, έξι χρόνια μετά και με ένα πλαίσιο ήδη αυστηρό – συνεχίζουν αρκετοί χρήστες να μην συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί εύκολα κάποιος να αγοράσει «πειραγμένο» σε ταχύτητα πατίνι, το οποίο μάλιστα μπορεί να αναπτύξει ακόμη και 100 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται ολοένα και περισσότερα ατυχήματα.

Αποτέλεσμα αυτού, τα συναρμόδια υπουργεία να βάλουν φρένο στην χρήση των πατινιών σε ανηλίκους, ενώ αναμένεται να έρθει πιο αυστηρό πλαίσιο και για τους υπόλοιπους χρήστες που δεν μετακινούνται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν ήδη θεσπιστεί και θα αυστηριοποιήθουν περαιτέρω. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουν οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας που μόνο για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς διενεργήθηκαν 397 στο λεκανοπέδιο Αττικής. Από αυτούς, βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

“Απαιτείται άμεση παρέμβαση για λόγους ασφάλειας”

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γνωστοποίησε χθες, Παρασκευή (8/5) σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ότι εξετάζεται η θέσπιση μέτρων που θα απαγορεύουν τη χρήση πατινιών από ανηλίκους επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του ET.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «ιδιαίτερο και δύσκολο» το ζήτημα της κυκλοφορίας των πατινιών, σημειώνοντας ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση για λόγους ασφάλειας. «Ο χειρισμός του ζητήματος με τα πατίνια ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα. Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, το νέο πλαίσιο αναμένεται να προωθηθεί άμεσα, ενώ ευθύνη θα έχουν και οι δήμοι ως προς τον έλεγχο της στάθμευσης και του αριθμού των διαθέσιμων πατινιών. «Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών», επισήμανε.

ΚΟΚ: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται για τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ξεχωρίζει τα ηλεκτρικά πατίνια σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη εντάσσονται εκείνα που κινούνται έως 6 χλμ./ώρα και θεωρούνται ως πεζοί, και στη δεύτερη εκείνα που φτάνουν έως 25 χλμ./ώρα και αντιμετωπίζονται ως ποδήλατα. Για τη δεύτερη κατηγορία ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες, όπως η κίνηση σε ποδηλατόδρομους ή στο δεξί άκρο του δρόμου, η χρήση κράνους και φωτισμού, καθώς και η απαγόρευση μεταφοράς δεύτερου επιβάτη.

Αναλυτικότερα:

Για το σύνολο των οχημάτων μικροκινητικότητας ορίζεται ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 25 χλμ/ώρα.

-Οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και λοιπών ΕΠΗΟ δεν επιτρέπεται να κινούνται σε οδούς που έχουν όριο ταχύτητας πάνω από 50 χλμ./ώρα. Έτσι, τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύεται να κινούνται σε επαρχιακές οδούς, στις μεγάλες λεωφόρους, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

-Οι χρήστες απαγορεύεται να έχουν ακουστικά στα αυτιά τους και φυσικά να μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο, παρά μόνο με ανοικτή ακρόαση.

-Απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερου ατόμου.

-Αν η μέγιστη ταχύτητά τους είναι 6χλμ/ώρα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί και επιτρέπεται η οδήγηση τους σε άτομα άνω των 12 ετών.

-Αν έχουν ταχύτητα από 6 έως 25 χλμ/ώρα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα. Επιτρέπεται η οδήγησή τους από 15 ετών και άνω.

-Αν υπάρχουν ποδηλατοδρόμοι υποχρεούνται να κινούνται στους ποδηλατοδρόμους. Διαφορετικά, οι οδηγοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

-Την νύκτα είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικού αντανακλαστικού γιλέκου.

-Πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κουδούνι, λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και κόκκινο αντανακλαστικό φως πίσω.

-Οι οδηγοί τους πρέπει να φορούν κράνος.

-Σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί των ΕΠΗΟ υποχρεούνται να κινούνται με ταχύτητα ανάλογη των πεζών και να τους παραχωρούν προτεραιότητα.

-Όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να οδηγούν τα ηλεκτρικά οχήματα βαδίζοντας.