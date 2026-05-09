Το μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος εντοπίστηκε από ψαράδες της περιοχής και άμεσα σήμανε συναγερμός στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone μεταφέρθηκε αρχικά στο Πλατυγιάλι Αστακού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εκρηκτική ύλη και πυροκροτητές, γεγονός που οδήγησε στην άμεση εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικών κλιμακίων ασφαλείας.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο χειριστής του έχασε την επικοινωνία μαζί του, καθώς το σκάφος διαθέτει σύστημα δορυφορικής σύνδεσης και κάμερα παρακολούθησης, μέσω των οποίων μπορεί να κατευθύνεται εξ αποστάσεως. Το γεγονός ότι βρέθηκε σχεδόν άθικτο θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό, αφού οι αναλυτές θα επιχειρήσουν να αντλήσουν κρίσιμα στοιχεία για την προέλευσή του, τη διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και τον πιθανό στόχο της αποστολής του.

Το drone μεταφέρεται στην Αθήνα για ενδελεχή εξέταση από εξειδικευμένα εργαστήρια των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μέσα από τα ηλεκτρονικά του συστήματα, τις κεραίες και τον εξοπλισμό πλοήγησης, οι αρχές θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν το σημείο εκκίνησης και να χαρτογραφήσουν την πορεία του.

Παράλληλα, εξετάζονται διαφορετικά σενάρια γύρω από την υπόθεση. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το ενδεχόμενο το USV να σχετίζεται με επιχειρήσεις παρακολούθησης ή παρενόχλησης πλοίων που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου. Άλλες εκτιμήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σύνδεσης με στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή της Αλβανίας, όπου λειτουργεί κοινή ναυτική βάση με τουρκική παρουσία.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα από αλβανικά μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να συνδέσουν το περιστατικό με πρόσφατο ναυάγιο κοντά στην Άνδρος, σενάριο που πηγές του Λιμενικού χαρακτηρίζουν αβάσιμο και χωρίς πραγματικά στοιχεία.

Οι ψαράδες που βρήκαν το drone περιγράφουν σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφικό θρίλερ. Όπως ανέφεραν, το μαύρο σκάφος ήταν σφηνωμένο στα βράχια, ενώ η μηχανή του συνέχιζε να λειτουργεί όταν το πλησίασαν. Με δυσκολία κατάφεραν να το ασφαλίσουν και να το μεταφέρουν στο λιμάνι, χωρίς να γνωρίζουν αρχικά τι ακριβώς είχαν μπροστά τους.

Πρόκειται για ένα εξελιγμένο USV (Unmanned Surface Vehicle – μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας), το οποίο έχει αξιοποιηθεί εκτεταμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το συγκεκριμένο σκάφος χρησιμοποιείται τόσο για αποστολές αναγνώρισης όσο και για επιθέσεις υψηλής ακρίβειας εναντίον ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα.





Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone διαθέτει αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας προηγμένης τεχνολογίας, στοιχεία που παραπέμπουν είτε σε στρατιωτική είτε σε επιστημονική χρήση. Οι πρώτοι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια της συσκευής και στην πιθανότητα να πρόκειται για στρατιωτικού τύπου όχημα. Το μη επανδρωμένο θαλάσσιο drone εντοπίστηκε, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία, σε σπηλιά στα ανοιχτά της Βασιλικής, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Το αντικείμενο μεταφέρθηκε από το Λιμενικό για περαιτέρω έλεγχο και φύλαξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή του.

Εντοπίστηκε ποσότητα εκρηκτικών στο πλωτό drone

Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για μία πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει αναστατώσει τις Αρχές. Η αγωνία μεγαλώνει καθώς βρέθηκε ποσότητα εκρηκτικών μέσα στο θαλάσσιο drone, με τις ελληνικές αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός και ποιος ήταν ο στόχος του θαλάσσιου drone. Υπενθυμίζεται ότι το σκάφος βρίσκεται πλέον υπό την επίβλεψη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ στην υπόθεση έχει ήδη επιληφθεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που εξετάζει κάθε στοιχείο.





Τα σενάρια που εξετάζονται

Ενα σενάριο που εξετάζεται είναι να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, να χρησιμοποιήθηκε δηλαδή ως «εργαλείο» ναρκεμπόρων. Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο το μη επανδρωμένο σκάφος να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Τέλος δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε για κατασκοπευτικούς λόγους. Υπενθυμίζεται ότι Το σκάφος βρίσκεται πλέον υπό την επίβλεψη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ στην υπόθεση έχει ήδη επιληφθεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που εξετάζει κάθε στοιχείο.





Τα χαρακτηριστικά του

Το ναυτικό drone MAGURA V3 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) είναι ένα ουκρανικό, μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV – Unmanned Surface Vehicle) που έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις «καμικάζι» (kamikaze), αναγνώριση και επιθέσεις κατά πλοίων.

Χρησιμοποιείται εκτενώς κατά τη διάρκεια του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. ‘Εχει μήκος περίπου 5,5 μέτρα, μικρό ίχνος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (χαμηλό προφίλ) και εξαιρετική ικανότητα ελιγμών. Διαθέτει τρία χαρακτηριστικά κυματοθραύστες στην πλώρη, που το διαφοροποιούν οπτικά από τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα περίπου 43 κόμβων (80 χλμ/ώρα), ενώ η ταχύτητα πλεύσης είναι χαμηλότερη.

Η αυτονομία του φτάνει έως και τις 60 ώρες, επιτρέποντάς του να επιχειρεί σε μεγάλες αποστάσεις. Έχει επιχειρησιακή εμβέλεια έως και 450 ναυτικά μίλια (περίπου 800-830 χλμ), καθιστώντας το ικανό να πλήξει στόχους σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα. Χρησιμοποιεί αυτόματο σύστημα πλοήγησης (GNSS, αδρανειακό), οπτικά συστήματα για ημέρα/νύχτα και δορυφορική επικοινωνία (π.χ. Starlink) με κρυπτογράφηση, ανθεκτική σε ηλεκτρονικές παρεμβολές (electronic warfare).