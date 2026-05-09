Τα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από υποθέσεις που επί χρόνια παρέμεναν απόρρητες. Η πρώτη παρτίδα περιλαμβάνει δεκάδες φακέλους με αναφορές για UAPs (μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα), παλαιά διπλωματικά έγγραφα και καταγραφές από αμερικανικές υπηρεσίες.

Ανάμεσα στις αναφορές ξεχωρίζουν τρία περιστατικά που συνδέονται με την Ελλάδα. Οι δύο πρώτες καταγραφές έγιναν τον Οκτώβριο του 2023 και αφορούν μικρά κυκλικά αντικείμενα που εντοπίστηκαν να κινούνται χαμηλά πάνω από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις αναφορές, τα αντικείμενα πραγματοποίησαν απότομους ελιγμούς πριν χαθούν από τα συστήματα παρακολούθησης.



Μία ακόμη μη επιλυθείσα υπόθεση καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2024, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή την προέλευση του αντικειμένου. Το Πεντάγωνο ξεκαθαρίζει πως οι αναφορές βασίζονται αποκλειστικά στις εκτιμήσεις των συστημάτων και των προσώπων που κατέγραψαν τα περιστατικά και δεν αποτελούν απόδειξη εξωγήινης δραστηριότητας ή συγκεκριμένης απειλής.

Παράλληλα, αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι ορισμένα δεδομένα αφαιρέθηκαν από τα έγγραφα για λόγους εθνικής ασφάλειας και προστασίας στρατιωτικών εγκαταστάσεων, χωρίς όμως — όπως υποστηρίζεται — να αποκρύπτονται στοιχεία σχετικά με τα ίδια τα περιστατικά.

Η δημοσιοποίηση των φακέλων έχει ήδη προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ. Υποστηρικτές της κίνησης μιλούν για ιστορική διαφάνεια, ενώ επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ κάνουν λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από άλλα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την αμερικανική επικαιρότητα.