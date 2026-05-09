

Η εκπομπή έφερε στο φως νέα δεδομένα που, σε ορισμένες περιπτώσεις, δίνουν απαντήσεις, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν αντιφατικές μαρτυρίες που εξακολουθούν να δημιουργούν ερωτήματα, τρεις δεκαετίες μετά την εξαφάνιση.

Αναζητώντας την Ολυμπία στη Σαντορίνη

Η έρευνα μεταφέρθηκε στη Σαντορίνη, μετά από αναφορές συγγενικού προσώπου της αγνοούμενης. Σύμφωνα με μάρτυρα που επικοινώνησε με την εκπομπή στις 24 Απριλίου, ειπώθηκε ότι:

«η Ολυμπία ζει, είναι παντρεμένη με δύο παιδιά και έχει φτιάξει μια νέα ζωή μακριά από όλους».

Παράλληλα, άλλος μάρτυρας ανέφερε την Παρασκευή 1η Μαΐου:

«Γνωρίζω πως ένας άνδρας την έφερε στο νησί από την Αθήνα και ζούσαν μαζί για χρόνια».

Η εκπομπή εντόπισε τον άνδρα που φερόταν ως πρώην σύντροφος της συγκεκριμένης γυναίκας στη Σαντορίνη, ο οποίος έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, βάζοντας τέλος στα σενάρια:

«Δεν πρόκειται για την Ολυμπία που ψάχνετε», δήλωσε.

Η γυναίκα με τα κοινά στοιχεία

Όπως προέκυψε από τη δημοσιογραφική έρευνα, στη Σαντορίνη είχε πράγματι ζήσει γυναίκα με το όνομα Ολυμπία και ορισμένα κοινά στοιχεία με την αγνοούμενη. Είχε μεταβεί στο νησί σε ηλικία 26 ετών, ήταν φιλόλογος και εργαζόταν σε τουριστικό πρακτορείο.

Η εκπομπή την εντόπισε στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ζει σήμερα μόνιμα. Η ίδια, μιλώντας στο «Τούνελ», ξεκαθάρισε:

«Δεν είμαι εγώ η γυναίκα που ψάχνετε», επιβεβαιώνοντας μεν τη σύμπτωση των στοιχείων, αλλά απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση.

Το μυστήριο με τις πληροφορίες

Αναπάντητο παραμένει το πώς συγγενικό πρόσωπο-κλειδί υιοθέτησε και μετέφερε ως “εξομολόγηση” τη φήμη ότι η Ολυμπία ζει στο νησί, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι:

«δεν την ψάχνουμε πια, γιατί είναι στο νησί».

Ο αδελφός της Ολυμπίας, που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει σταματήσει να την αναζητά, προχωρά πλέον σε νέο καθοριστικό βήμα. Σε συνεργασία με τον δικηγόρο Αναστάσιο Ντούγκα, ετοιμάζει συμπληρωματική αναφορά κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με στόχο την επανεξέταση της υπόθεσης από μηδενική βάση.

Νέα στοιχεία υπό διερεύνηση

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στο τηλεφωνικό κέντρο έφτασαν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες προσωπικά στοιχεία της αγνοούμενης Ολυμπίας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από άλλα άτομα. Η εκπομπή δηλώνει ότι θα εξετάσει και θα αξιολογήσει την εγκυρότητα των νέων αυτών πληροφοριών.