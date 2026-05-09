Το επίσημο πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο οι εκτιμήσεις και οι πληροφορίες από πρόσφατες εμφανίσεις της μπάντας, αλλά και ενδείξεις από soundcheck, επιτρέπουν μια πρώτη εικόνα για τα κομμάτια που ενδέχεται να ακουστούν.

Πιθανό setlist των Metallica στο ΟΑΚΑ

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν αποκλείεται να ακουστούν κομμάτια όπως:

Creeping Death

For Whom The Bell Tolls

Fuel

King Nothing

The Unforgiven

Wherever I May Roam

The Day That Never Comes

Moth Into Flame

Sad But True

Nothing Else Matters

Seek And Destroy

Lux Aeterna

Master Of Puppets

One

Enter Sandman

Εμβληματικά τραγούδια όπως Nothing Else Matters, Master Of Puppets και Enter Sandman θεωρούνται σχεδόν δεδομένα σημεία κορύφωσης της βραδιάς.

Η συναυλία των Metallica στην Αθήνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας M72 World Tour του θρυλικού συγκροτήματος. Η παραγωγή περιλαμβάνει τη χαρακτηριστική 360° σκηνή (in-the-round), η οποία προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία θέασης για το κοινό, δίνοντας περισσότερη ελευθερία κινήσεων στα μέλη της μπάντας ώστε να έρθουν πιο κοντά με μεγαλύτερο μέρος του κοινού και φυσικά με τους «πιστούς» στο Snake Pit.

Οι Αμερικανοί Knocked Loose και οι Γάλλοι Gojira είναι οι δύο μπάντες που ανοίγουν τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 16.00.

Οι διοργανωτές έχουν ήδη δημοσιοποιήσει αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο των θεατών στο ΟΑΚΑ, με στόχο να αποφευχθεί όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία. Παρά το γεγονός ότι, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού θεατών, αναμένονται καθυστερήσεις στην προσέλευση, έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες διαδρομές και σημεία πρόσβασης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Κάτοχοι εισιτηρίων Αρένας:

Οι θεατές με εισιτήριο Αρένας μπορούν να εισέρχονται από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ και Πεζογέφυρας), καθώς και από την Πύλη ΣΤ επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Με τη βοήθεια της σχετικής σήμανσης, οδηγούνται απευθείας στην είσοδο της Αρένας. Διαθέσιμο είναι επίσης ελεύθερο πάρκινγκ με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Κάτοχοι εισιτηρίων καθήμενων:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων για τις κερκίδες μπορούν να εισέλθουν από όλες τις παραπάνω εισόδους του σταδίου, με εξαίρεση τις πύλες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Ακολουθώντας τη σήμανση, κατευθύνονται προς τις εισόδους καθήμενων 1, 2, 8, 12 και 17.

Οι αντιστοιχίσεις των εισόδων με τις θύρες έχουν ως εξής:

Είσοδος Καθήμενων 1: Θύρες PA, PB, 23–35

Είσοδος Καθήμενων 2: Θύρες 1–5

Είσοδος Καθήμενων 8: Θύρες 6–10

Είσοδος Καθήμενων 12: Θύρες 11–15

Είσοδος Καθήμενων 17: Θύρες 16, 17, 19–22

Κάτοχοι εισιτηρίων ΑμεΑ:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων AμεΑ και οι συνοδοί τους έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο με ΙΧ, από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Περιλαμβάνεται θέση στάθμευσης στα Parking P2 & P3. Τέλος υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης.

Αλλαγές σε Μετρό και ΗΣΑΠ λόγω συναυλίας

Η συναυλία έχει οδηγήσει σε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ έχουν ανακοινωθεί αλλαγές και στις συγκοινωνίες.

Συγκεκριμένα:

Παρατείνεται η λειτουργία του ΗΣΑΠ για την αποχώρηση του κοινού

Η Γραμμή 1 του Μετρό θα λειτουργήσει έως το τέλος της συναυλίας, ανάλογα με τη ροή επιβατών

Θα προστεθούν επιπλέον συρμοί για την εξυπηρέτηση του κόσμου

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, λειτουργούν ήδη σε 24ωρη βάση

Η Αθήνα σε ρυθμούς Metallica

Η πόλη κινείται ολοκληρωτικά στο ρυθμό της μεγάλης βραδιάς, με τους fans να περιμένουν την έναρξη της συναυλίας στο ΟΑΚΑ και την ατμόσφαιρα να θυμίζει παγκόσμια μουσική γιορτή.

Ιδιαίτερη αναμονή υπάρχει και για την έναρξη του show, όταν από τα ηχεία αναμένεται να ακουστεί η χαρακτηριστική μουσική από την ταινία «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος», που έχει συνδεθεί με την αισθητική του συγκροτήματος και το εμβληματικό Master of Puppets.