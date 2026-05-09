Τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 7 ατόμων έπειτα από επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε καταυλισμούς στη Δυτική Αττική, ενώ ακόμη 20 άτομα κατηγορούνται για υποστηρικτικό ρόλο.

Η οργάνωση είχε δομηθεί σε δύο βασικούς πυλώνες: ομάδες τηλεφωνικών κέντρων και επιχειρησιακές ομάδες πεδίου. Οι πρώτοι επικοινωνούσαν με τα θύματα, ενώ οι δεύτεροι αναλάμβαναν τη φυσική παρουσία και την αφαίρεση των χρημάτων και κοσμημάτων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ηγετικά στελέχη τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους και συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος ή ακόμη και «ραδιενέργεια» στο σπίτι, προκαλούσαν πανικό στα θύματα, τα οποία πείθονταν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες.

Τα θύματα καλούνταν να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, να τα τυλίξουν σε αλουμινόχαρτο ή να τα τοποθετήσουν σε δοχεία και στη συνέχεια να τα αφήσουν σε σημεία κοντά στην είσοδο της κατοικίας τους ή ακόμη και εκτός αυτής, σύμφωνα με τις τηλεφωνικές οδηγίες που λάμβαναν.

Ακολούθως, τα μέλη της ομάδας πεδίου μετέβαιναν στα σημεία και αφαιρούσαν τα αντικείμενα αξίας, τα οποία μεταφέρονταν προσωρινά σε οικία-καβάτζα που φυλασσόταν από την οργάνωση.

Για την επικοινωνία τους χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων, οι οποίες είχαν εκδοθεί με ψευδή στοιχεία ή σε ανύπαρκτα πρόσωπα, κυρίως αλλοδαπών υπηκόων, λειτουργώντας μέσω «αχυρανθρώπων» ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές.

ΔΕΔΔΗΕ: Η τηλεφωνική συνομιλία με θύμα που εξαπάτησαν

Ακολουθεί ένας χαρακτηριστικός διάλογος:

Μέλος οργάνωσης: Ωραία τώρα θα πάτε λίγο στην κουζίνα σας;

Θύμα: Ναι

Μέλος οργάνωσης: Και θα ανάψετε Ένα ματάκι της κουζίνας στο βαθμό 3.

Θύμα: Τι να βάλω πάνω, να βάλω πάνω ένα μπρίκι είπες;

Μέλος οργάνωσης: Βάλε ένα μπρίκι νεράκι.

Θύμα: Να βάλω παραπάνω νερό, να μην πάρει γρήγορα βράση κάτσε, να βάλω λίγο νερό παραπάνω μισό λεπτό. Ναι αγόρι μου είμαι 80 χρονών, γυναίκα μεγάλη.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία, ωραία το μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε τοποθετήσει;

Θύμα: To μπολάκι με τα κοσμήματα το έχω στο κομοδίνο, στην κρεβατοκάμαρα.

Μέλος οργάνωσης: Πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία για να μην εντοπιστεί διαρροή του ρεύματος εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα θα προκαλέσουν ραδιενέργεια. Κυρία, για να στείλουμε εμείς τώρα την ενημέρωση που έχετε κάνει τις απαραίτητες οδηγίες, πείτε μου λίγο σε ποιον όροφο είστε;

Θύμα: Είμαι στον δεύτερο. Θα έρθει άτομο εδώ;

Μέλος οργάνωσης: Θέλω λίγο να πάτε στην πόρτα, στην πόρτα, στην είσοδο του διαμερίσματος δηλαδή. Πηγαίνετε λίγο στην πόρτα του διαμερίσματος.

Θύμα: Ναι

Μέλος οργάνωσης: Ωραία! Ακουμπήστε την τσαντούλα πάνω στο χαλάκι.

Θύμα: Ωραία την ακούμπησα.

Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία τώρα θέλω λίγο να πάτε στο υπνοδωμάτιο

Θύμα: Πήγα! Την πόρτα να έχω την πόρτα ανοιχτή; Στο υπνοδωμάτιο να πάω;

Μέλος οργάνωσης: Ναι, θα το ανοιγοκλείσετε για 8 φορές.

Θύμα: Αρχίζω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα…

Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία. «Εκφόρτωση» (μπαίνει συνεργός στο διαμέρισμα).

Θύμα: Βοήθεια. Μου πήρατε τα λεφτά και τα χρυσαφικά…

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από την οικονομική έρευνα, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν άεργα και όσα κατέθεταν φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονταν ως σκηνίτες. Παράλληλα, συναλλάσσονταν μόνο με μετρητά και επεδίωκαν τη νομιμοποίηση των εσόδων τους με τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με μηδενικό εισόδημα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο ζωής και το οικονομικό τους προφίλ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διακρίβωση της εμπλοκή τους σε τυχόν άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

