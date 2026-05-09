Ο Δημήτρης Ψύλλος έδωσε μια μακρά και γενναία μάχη με ανίατη ασθένεια για περισσότερα από δέκα χρόνια, χωρίς ποτέ να χάσει το χαμόγελο και την αξιοπρέπεια που τον χαρακτήριζαν, τόσο μέσα όσο και έξω από τις ειδικές διαδρομές.

Γεννημένος στις 16 Οκτωβρίου 1967, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό το 1987, αρχικά από τον χώρο της διδασκαλίας οδήγησης και στη συνέχεια μέσα από τα ράλι σπριντ. Γρήγορα εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα ικανό οδηγό, αλλά και σε σημείο αναφοράς για το ήθος και τη συμπεριφορά του απέναντι σε συναθλητές και συνεργάτες.

Στη μακρά του πορεία συμμετείχε σε αγώνες ράλι οδηγώντας μεταξύ άλλων Toyota Starlet, Corolla, Celica και Yaris, καθώς και Mitsubishi Evo IX και X, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες αλλά και στιγμές δυσκολίας, τις οποίες αντιμετώπιζε πάντα με σταθερότητα και ψυχραιμία. Παράλληλα, δεν άφησε ποτέ σε δεύτερη μοίρα την οικογένεια και τη δουλειά του, τις οποίες υπηρέτησε με συνέπεια.

Για περισσότερα από 26 χρόνια παρέμεινε ενεργός στους αγώνες, κερδίζοντας τον σεβασμό της κοινότητας για τον χαρακτήρα του. Ήταν γνωστός για το χιούμορ του, την ευθύτητα, τη γενναιοδωρία και τη μαχητικότητά του, στοιχεία που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί στην Κινέττα, όπου αντιμετώπιζε την ασθένειά του με αξιοθαύμαστη δύναμη, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και ιδιαίτερα τα τρία παιδιά του. Ιδιαίτερη παρηγοριά αποτελούσε για εκείνον ο γιος του Γιώργος, ο οποίος συνεχίζει τα αγωνιστικά του βήματα.

Στο πέρασμα των χρόνων είχε στηρίξει και αναδείξει νεότερους οδηγούς, ενώ υπήρξε πάντα παρών για ανθρώπους του χώρου που εκτιμούσε. Σημαντική ήταν και η παρουσία ανθρώπων που του στάθηκαν μέχρι το τέλος, προσφέροντάς του στήριξη και δύναμη.

Σε προσωπικό επίπεδο, όσοι τον γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που δεν άφηνε ποτέ τον ανταγωνισμό να αλλοιώσει τον χαρακτήρα και τις σχέσεις του με τους συναθλητές του, ακόμη και στις πιο έντονες αγωνιστικές στιγμές.

Η τελευταία του συνάντηση με τον χώρο των αγώνων συνδέθηκε με την οδήγηση ενός Mitsubishi Evo X, ενώ η τελευταία του «επίσημη» αγωνιστική εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί στο Ράλλυ Ακρόπολις το 2013.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 11/5 στις 11:30, στο κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του διαδρομή.