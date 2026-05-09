Ο δημοσιογράφος καλημέρισε τους τηλεθεατές και, σε πιο χαλαρό και χιουμοριστικό τόνο, εξήγησε την απουσία του συνεργάτη του, αποκαλύπτοντας πως ο Γιάννης Πιτταράς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη μέση.

Ο Γρηγοριάδης δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο φρόντισε να καθησυχάσει το κοινό, αναφέροντας ουσιαστικά ότι η απουσία του οφείλεται σε πρόβλημα υγείας και ότι βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης.

Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε αναφορά και στην περιπέτεια υγείας του δημοσιογράφου, χωρίς να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες για την κατάστασή του.

Γιώργος Γρηγοριάδης: Τι είπε για την απουσία του ο Γιάννης Πιτταράς

«Σήμερα θα είμαι μόνος μου, γιατί ο συναγωνιστής μου εδώ στους Δεκατιανούς, ο Γιώργος Γρηγοριάσης, έχει κάνει ένα χειρουργείο την Τρίτη στη μέση, που τον ταλαιπωρούσε. Θα μείνει σήμερα και αύριο στο κρεβάτι με ηλεκτρική κουβέρτα, με την απαραίτητη περιποίηση από τη σύζυγο και την άλλη βδομάδα θα είναι μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Προς το παρόν θα με ανεχτείτε για τις επόμενες περίπου δύο ώρες σήμερα και τις περίπου δύο ώρες αύριο. Είναι καλά, πάντως, γερός, σιδερένιος και τον περιμένουμε γρήγορα κοντά μας» πρόσθεσε.