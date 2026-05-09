Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο οδηγοί, ηλικίας 54 και 26 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ακινητοποιήθηκαν και τα οχήματά τους.
Από το σύνολο των παραβάσεων που καταγράφηκαν, 386 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 16 οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 19 παραβάσεις Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικά πατίνια κ.ά.), ενώ οι υπόλοιπες 308 διάφορες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
