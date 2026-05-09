Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (8/5), περίπου στις 10:15 μμ (τοπική ώρα), όταν ένα αεροσκάφος της Frontier Airlines με προορισμό το Λος Άντζελες ξεκινούσε την απογείωσή του.

Το άτομο παρασύρθηκε τουλάχιστον εν μέρει από μία από τις μηχανές, επιβεβαίωσε αξιωματούχος στο ABC News, προκαλώντας μια μικρή πυρκαγιά στη μηχανή, η οποία κατασβέστηκε από τους πυροσβέστες.

This is the right-wing view of Frontier Flight 4345 on its takeoff roll at Denver Airport Runway 17L when the Airbus A321-271NX (N646FR) hit a pedestrian.

Για προληπτικούς λόγους, οι επιβάτες χρησιμοποίησαν τσουλήθρες για να απομακρυνθούν από το αεροσκάφος, ανέφερε η Frontier Airlines σε ανακοίνωσή της.

«Διερευνούμε το περιστατικό και συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες σε συντονισμό με το αεροδρόμιο και άλλες αρχές ασφαλείας», αναφέρει εν μέρει η ανακοίνωση της Frontier. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από αυτό το συμβάν».

Στις ηχογραφήσεις του ελέγχου κυκλοφορίας, ακούγεται ο πιλότος να αναφέρει ότι ο κινητήρας έπιασε φωτιά και ότι υπήρχε καπνός στο αεροσκάφος.

«Πύργος, Σύνορο 4345, σταματάμε στον διάδρομο προσγείωσης. Ε, μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά στη μηχανή», ακούγεται ο πιλότος στο ηχητικό από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Όταν ερωτήθηκε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν, ο πιλότος απάντησε: «Έχουμε 231 ψυχές στο αεροσκάφος… Υπήρχε ένα άτομο που περπατούσε στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης».

Έχει αναφερθεί τουλάχιστον ένας ελαφρύς τραυματισμός ενός επιβάτη και όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο αξιολογούνται, κάτι που αποτελεί τυπική διαδικασία μετά από εκκένωση.