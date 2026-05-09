Το αποχαιρετιστήριο δελτίο κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις τηλεθέασης, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το δελτίο σημείωσε 13,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε επιμέρους χρονικό τέταρτο άγγιξε το 14,2%.

Στο γενικό σύνολο, η τηλεθέαση διαμορφώθηκε στο 14,2%, με το ποσοστό να ανεβαίνει έως και το 15,5% τη στιγμή της αποφώνησης, όταν η παρουσιάστρια, εμφανώς συγκινημένη, αποχαιρέτησε συνεργάτες και κοινό.

Το τελευταίο δελτίο σηματοδότησε το τέλος μιας σημαντικής τηλεοπτικής διαδρομής για τη δημοσιογράφο, η οποία συνδέθηκε επί χρόνια με το κεντρικό δελτίο του σταθμού.

Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό αντίο μετά από 20 χρόνια στον τηλεοπτικό αέρα – Υποκλίθηκε ο Βασίλης Χιώτης – Στο πλευρό της ο Κώστας Μπακογιάννης

Ύστερα από 20 χρόνια συνεργασίας, η Σία Κοσιώνη αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ, με την τελευταία της εμφάνιση στο δελτίο ειδήσεων να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

Παρότι το προηγούμενο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει φήμες σχετικά με το μέλλον της στο κανάλι, η ίδια απέφυγε να δώσει έκταση στο θέμα και γνωστοποίησε την αποχώρησή της την Παρασκευή 8 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία παρουσίασε το τελευταίο της δελτίο.

Όταν η ίδια βγήκε από τα γραφεία του ΣΚΑΪ μίλησε στους δημοσιογράφους λέγοντας:

«Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή, είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή. Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες είτε είναι όλα καλά, είτε δεν είναι, έχεις τσακωθεί με τον άνθρωπό σου, πονάς, δεν έχει σημασία. Βάζεις μια μάσκα και τα λες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω, νιώθω ότι το οφείλω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ που μου έδωσε αυτή την τεράστια ευκαιρία, την οποία θέλω να πιστεύω ότι την μετουσίωσα σε κάτι όμορφο, σε κάτι που σέβεται τους τηλεθεατές, που τους αντιμετωπίζει όχι ως νούμερα αλλά ως πολίτες.

Προφανώς έχω κάνει λάθη, ζητώ συγγνώμη για αυτά. Τώρα θέλω λίγο να ηρεμήσω και να ξεκουραστώ. Στον άντρα μου ανακοίνωσα πρώτα την απόφαση και ευχαριστώ και εκείνον και όλη μου την οικογένεια. Δουλεύουμε πολλές ώρες, η δουλειά μας είναι τρομερά στρεσογόνα, άγρια, άδικη πολλές φορές και αυτά τα ζει και η οικογένεια μας. Θέλω πάρα πολύ να τους ευχαριστήσω. Δεν ήταν διαθέσιμα τα αυτιά μου να ακούσω αυτά που λέγονταν, τα αυτιά μου και η καρδιά μου ήταν στους συναδέλφους μου που μου άνοιξαν την καρδιά τους.

Θέλω να τους ευχαριστήσω και πάνω από όλα τον κόσμο για την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Δεν έχουν σημασία οι λόγοι που πήρα αυτή την απόφαση. Το μόνο που κρατάω είναι αυτά τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε και φεύγω τρομερά υπερήφανη. Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια, με αγάπη. Εγώ πραγματικά έχω εισπράξει αγάπη που μου φτάνει για μια ζωή. Δεν γνωρίζω το επόμενο βήμα και αν γνώριζα δεν θα σας έλεγα, αλλά αλήθεια δεν γνωρίζω. Αυτό που θέλω τώρα είναι να ξεκουραστώ» είπε η Σία Κοσιώνη.

Ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης και ο γιος τους Δήμος, ήταν εκεί και την περίμεναν προκειμένου να της χαρίσουν την πιο ζεστή αγκαλιά τους και κρατώντας ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς στα χέρια και μία ανθοδέσμη.

#SiaKosioni #KostasMpakogiannis #family ♬ Breathing In The Darkness – Mirellavieira @tlifegr ❤️🫂 Λίγα λεπτά μετά το φινάλε του τελευταίου της κεντρικού δελτίου ειδήσεων στον ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη βρέθηκε μπροστά σε μια ιδιαίτερα συγκινητική έκπληξη από την οικογένειά της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TLIFE και της Γεωργίας Τσίντζα, ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης, ο γιος τους Δήμος, αλλά και η κόρη του πρώην δημάρχου Αθηναίων την περίμεναν έξω από τα στούντιο του ΣΚΑΪ με μπαλόνια και ανθοδέσμες, θέλοντας να γιορτάσουν μαζί της το τέλος μιας μακράς τηλεοπτικής διαδρομής. 🫂❤️✨ 🔗 Διάβασε περισσότερα στο tlife.gr Βίντεο: Γεωργία Τσίντζα #tlife

Λίγο πριν από την ανακοίνωση, ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία με τους συνεργάτες της από τη ραδιοφωνική εκπομπή «Μια του Νότη, δυο του Χιώτη» στον ΣΚΑΪ, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «Ο τελευταίος χορός», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το τέλος της μακρόχρονης συνεργασίας της με το κανάλι.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οι συμπαρουσιαστές της τη ζήτησαν να απευθύνει λίγα λόγια στο κοινό, θεωρώντας ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η βραδιά σαν να μην συμβαίνει τίποτα, καθώς επρόκειτο για μια ξεχωριστή και συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή αποχαιρετισμού.

Η Σία Κοσιώνη μίλησε στην εκπομπή για την απόφασή της: «Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα, ελπίζω όχι της ζωής μου. Νιώθω πολύ περίεργα. Είμαι 20 χρόνια εδώ. Ήμουν 26 όταν ήρθα και είμαι 46. Καλή είμαι ακόμα, βλέπομαι, τρώγομαι. Πολύ μικρή, πολύ άγουρη μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία και την άρπαξα από τα μαλλιά. Δούλεψα πάρα πολύ. Ατελείωτες ώρες. Τα πράγματα εξελίχθηκαν όμορφα, χτίσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που αφήνει ιστορία στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας και τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι’ αυτό που φτιάξαμε και για τους συνεργάτες μου, χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν τίποτα. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι ομαδικά αθλήματα. Αυτή την αναγνώριση, την αγάπη και τον σεβασμό που βιώνω αυτές τις μέρες, θα τα θυμάμαι για πάντα», είπε.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στις δυσάρεστες καταστάσεις που αντιμετώπισε: «20 χρονια είναι μια ζωή στην πρώτη γραμμή είναι πολλές οι δύσκολες στιγμές», ανέφερε, αποκαλύπτοντας πως μία από τις πιο έντονες στιγμές για εκείνη ήταν όταν κλήθηκε να παρουσιάσει τη δολοφονία της μικρής Άννυ: «Δυσκολευόμουν με ειδήσεις που έχουν θάνατο, θάνατο παιδιών κυρίως. Θυμάμαι την είδηση της μικρής Άννυς, ενός πατέρα που είχε τεμαχίσει το κοριτσάκι του, που δεν ήθελα απλώς να κλάψω, ήθελα να κάνω εμετό», σημείωσε.

Η Σία Κοσιώνη συγκινήθηκε με τα λόγια των συνεργατών της λέγοντας: «Ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τις συγκινήσεις. Δεν θα κλάψω, σε λίγο θα νομίζουν ότι θα μοιράσω κόλυβα».

Η υπόκλιση του Βασίλη Χιώτη

Μια ιδιαίτερη και πιο προσωπική στιγμή καταγράφηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ανάμεσα στη Σία Κοσιώνη και τον Βασίλη Χιώτη.

Μετά το τέλος της κοινής τους ανάλυσης για την ομιλία του πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο δημοσιογράφος αποχώρησε από το πλατό. Λίγο πριν φύγει, πλησίασε τη Σία Κοσιώνη και της απηύθυνε ένα σύντομο αλλά φορτισμένο μήνυμα, λέγοντάς της «ήταν τιμή μου».





«Δική μου», απάντησε η παρουσιάστρια. Στη συνέχεια, ζήτησε συγγνώμη από τον σκηνοθέτη για την μικρή αναστάτωση που προκλήθηκε στο πλατό, λίγο πριν ρίξει αυλαία μια πορεία που κρατά περίπου 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης του ΣΚΑΪ.

Σία Κοσιώνη: Με συγκίνηση εκφώνησε το τελευταίο δελτίο στον ΣΚΑΪ – «Εις το επανιδείν»

Η Σία Κοσιώνη έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο ΣΚΑΪ και, το βράδυ της Παρασκευής, εκφώνησε το τελευταίο της δελτίο σε κλίμα συγκίνησης.

Λίγα λεπτά πριν τις 21.00, κάνοντας αποφώνηση είπε: «Ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ακούτε και την καρδιά μου που χτυπάει πολύ δυνατά. Απόψε δεν θα σας πω μόνο το γνωστό “εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται”. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό, σήμερα ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46.

Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωση σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου. Σας ευγνωμονώ, καληνύχτα και εις στο επανιδείν».

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια. Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα”», αναφέρεται χαρακτηριστικά.