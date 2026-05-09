Το μυστήριο τελέστηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Αμφίκλεια, με το ζευγάρι να επιλέγει ένα ιδιαίτερα κλειστό περιβάλλον για τη σημαντική αυτή στιγμή της οικογένειάς τους.

Νονά του παιδιού ήταν η Έλενα Παπαρίζου, η οποία εμφανίστηκε με εμπριμέ φόρεμα, λευκές καουμπόικες μπότες και χρυσά αξεσουάρ, τραβώντας τα βλέμματα με το ιδιαίτερο στιλ της.

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη εμφανίστηκαν χαμογελαστοί, ντυμένοι σε ασορτί μπεζ αποχρώσεις, κρατώντας στην αγκαλιά τον γιο τους, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε και η κόρη τους, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή εικόνα της ημέρας.

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» και γνωστά πρόσωπα της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας.

Μετά το μυστήριο, η Έλενα Παπαρίζου μίλησε για τον ρόλο της ως νονά, αποκαλύπτοντας και το όνομα του παιδιού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το παιδί πήρε το όνομα Γεώργιος – Παναγιώτης, ενώ τόνισε πως η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο, όπως επιθυμούσαν οι γονείς.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε τον μικρό ως ένα χαρούμενο μωρό, σημειώνοντας ότι εκείνη την ημέρα τον άκουσε για πρώτη φορά να κλαίει, κάτι που χαρακτήρισε ιδιαίτερη στιγμή.

Η βάφτιση ολοκληρώθηκε σε ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα, με τους καλεσμένους να μοιράζονται στιγμές από το μυστήριο, το οποίο συνδύασε συγκίνηση και διακριτική λάμψη.