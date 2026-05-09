Το HMS Dragon είναι ένα αντιτορπιλικό αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ είχε αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο τον Μάρτιο, λίγο μετά την έναρξη των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν, βοηθώντας στην άμυνα της Κύπρου.

Η επανατοποθέτηση του αντιτορπιλικού στη Μέση Ανατολή ακολουθεί μία κίνηση της Γαλλίας για την ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου της στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς οι δύο χώρες συνεργάζονται σε ένα αμυντικό σχέδιο με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον θαλάσσιο εμπορικό δρόμο.

H ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου, το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», πλέει ήδη προς τον Κόλπο του Άντεν, σύμφωνα με το Reuters. Συνοδευόμενη από ισχυρή δύναμη πολεμικών πλοίων, η γαλλική ομάδα κρούσης διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ με κατεύθυνση την Ερυθρά Θάλασσα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κρίσιμης αποστολής για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του γαλλικού στρατού, η ανάπτυξη αυτή αποτελεί μέρος της κοινής στρατηγικής Παρισιού και Λονδίνου για την προετοιμασία μιας μελλοντικής επιχείρησης στα Στενά του Ορμούζ. Πρωταρχικός στόχος των ευρωπαϊκών δυνάμεων είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία του παγκόσμιου εμπορίου, το οποίο παραμένει υπό καθεστώς υψηλής έντασης.

Η κίνηση αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς η ομάδα κρούσης είχε αναπτυχθεί αρχικά στην Ανατολική Μεσόγειο ως άμεση απάντηση στις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Η μετακίνηση του «Σαρλ ντε Γκωλ» νοτιότερα υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχυμένη παρουσία στα ταραγμένα ύδατα της Ερυθράς Θάλασσας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, η αποστολή αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς η γαλλική αρμάδα ενδέχεται να παραμείνει στην περιοχή για διάστημα τεσσάρων έως πέντε μηνών, παρακολουθώντας στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και θωρακίζοντας τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς.