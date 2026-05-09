Ανάμεσα στους φετινούς «αλχημιστές» της σκηνής, η Ελλάδα και ο Akylas φαίνεται να κλέβουν τις εντυπώσεις, με το BBC να τοποθετεί τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή των φαβορί, ακριβώς πίσω από τη Φινλανδία.

Στη Eurovision έχεις μόνο τρία λεπτά για να κερδίσεις τις εντυπώσεις, σημειώνει το δημοσίευμα και συνεχίζει: Ορισμένοι διαγωνιζόμενοι το εκλαμβάνουν ως πρόκληση να στριμώξουν όσες περισσότερες ιδέες μπορούν στον χρόνο που τους αναλογεί.

Στους φετινούς «αλχημιστές» περιλαμβάνονται η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen από τη Φινλανδία, των οποίων το τραγούδι Liekinheitin κάνει μια εξαιρετική ανατροπή — μεταμορφώνεται από παθιασμένη μπαλάντα σε δαιμονική electro-pop, συνοδευόμενη από ένα φρενήρες σόλο βιολιού.





Το κομμάτι, που είναι ήδη νούμερο ένα επιτυχία στη χώρα τους, είναι χτισμένο γύρω από μια ενοχλητική μεταφορά για τον φλογερό έρωτα («Κάθε φορά που ακουμπάμε δέρμα με δέρμα / Μου προκαλείς εγκαύματα τρίτου βαθμού») και κορυφώνεται με συγκλονιστικό τρόπο, σαν το ρολόι που μετρά αντίστροφα για μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για τη νίκη – αλλά η Ελλάδα δεν βρίσκεται πολύ πίσω.

Η Ελλάδα στέλνει τον Akyla, ο οποίος έκανε το ασυνήθιστο βήμα να συνδυάσει παραδοσιακά ελληνικά όργανα με ηχητικά εφέ τύπου Super Mario και ένα εκκωφαντικό house beat. Με τίτλο «Ferto», το τραγούδι του φαίνεται αρχικά να είναι ένας ύμνος στη δόξα: «Θέλω δόξα, αιωνιότητα και μετρητά».

Στη συνέχεια, όμως, η μουσική σβήνει και ο Akylas τραγουδά απευθυνόμενος στη μητέρα του, η οποία τον μεγάλωσε μόνη της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. «Θα φροντίσω να μη μας λείψει τίποτα ξανά», υπόσχεται. Το BBC σημειώνει πως η Ελλάδα επέλεξε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα τρία λεπτά που της αναλογούν, επενδύοντας σε έναν ήχο που προκαλεί αίσθηση από το πρώτο άκουσμα.





Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες που κατάφεραν να ισορροπήσουν ανάμεσα στον εντυπωσιασμό και την ουσία. Παρόλο που η Φινλανδία διατηρεί αυτή τη στιγμή τον τίτλο του απόλυτου φαβορί, το BBC ξεκαθαρίζει πως ο Akylas βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, αφήνοντας πίσω του άλλες πολυσυζητημένες συμμετοχές, όπως της Πολωνίας και της Λιθουανίας, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τους Βρετανούς αναλυτές ως «μπερδεμένες» ή «υπερβολικές».